SEGUIM DE REHABILITACIÓ

Hui hem fet una sessió més de rehabilitació a la UCV sant Vicent Màrtir. He caminat amb la cinta de caminar i he fet uns exercicis de força a les cames. Demà hem quedat que farem l’eixida i passeig sols acompanyat dels fisios per la plaça de Bruges. Ja vos contaré com m’ha anat.

Santo Profeta Abdías: por qué se conmemora a este santo cada 19 de noviembre

La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este martes, 19 de noviembre de 2024 a Santo Profeta Abdías y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue Santo Profeta Abdías?

Santo Profeta Abdías es conocido como el cuarto de los profetas menores en la Biblia y su libro es el más breve de todos los textos proféticos del Antiguo Testamento, con tan solo veintiún versículos. Su nombre, que proviene del hebreo Obhádhyah, significa “sirviente, servidor o adorador de Yahvé”. Aunque el libro lleva su nombre, algunos académicos sugieren que “Abdías” podría interpretarse como un apellido, dado que el término “sirviente de Yahvé” era comúnmente utilizado como tal. Sin embargo, la información sobre su vida y contexto es escasa, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre su identidad.

La figura de Abdías es enigmática, ya que no se dispone de datos concretos sobre su familia, período de vida o lugar de origen. La única certeza es que pertenecía al reino de Judá. Esta falta de información ha llevado tanto a judíos como a cristianos a especular sobre su vida, pero no hay evidencia que arroje luz sobre su historia personal. Su mensaje, sin embargo, es claro y directo, centrándose en la condena de Edom y su destino inevitable.

La profecía de Abdías se enfoca casi exclusivamente en el juicio de Edom, destacando la inminente destrucción que enfrentará debido a su conducta hacia Judá. A lo largo de su breve libro, Abdías describe cómo las naciones se unirán contra Edom, que, confiada en su fortaleza, será finalmente despojada de su seguridad. El “día de Yahvé” se presenta como un momento de justicia, donde Edom compartirá el destino de la “casa de Jacob”, mientras que Israel verá la expansión de sus fronteras y el establecimiento de la ley divina. Así, el mensaje de Abdías resuena como un llamado a la justicia y la restauración.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el martes, 19 de noviembre de 2024

El 19 de noviembre de 2024, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, entre los que se destacan San Azas, San Bárlaam y San Eudón de Le Puy. San Azas, conocido por su dedicación y fe inquebrantable, es venerado en diversas regiones, mientras que San Bárlaam es recordado por su vida de oración y su labor en la evangelización. Por su parte, San Eudón de Le Puy es un santo de gran devoción en Francia, donde se le atribuyen numerosos milagros.

Además de estos santos, el día también estará marcado por la celebración de San Federico Jansoone, un religioso belga conocido por su trabajo con los pobres y su compromiso con la educación. Santa Matilde de Hackeborn, mística y abadesa, será honrada por su profunda espiritualidad y su influencia en la vida monástica. San Máximo de Cesarea, un destacado defensor de la fe, también será recordado en esta fecha.

Finalmente, el 19 de noviembre también es un día para conmemorar a San Simón, apóstol y mártir, así como a los beatos Jacobo y Santiago Benfatti, quienes dedicaron sus vidas al servicio de Dios y de la comunidad. La celebración de estos santos ofrece a los fieles una oportunidad para reflexionar sobre sus enseñanzas y el legado que dejaron en la historia de la Iglesia.