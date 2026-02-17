SAÓ ANYXLIX NÚM. 519 Desembre 2025

El número 519, corresponent al mes de desembre de 2025 està dedicat a Maria Beneyto, amb Nou número de la revista de desembre, amb un Quadern dedicat a Maria Beneyto, que inclou una entrevista a la periodista i escriptora Nieves Concostrina.
Maria Beneyto és una de les veus més potents i alhora més silenciades de la literatura valenciana del segle XX. El Quadern central reuneix més de trenta textos escrits per dones que responen a una pregunta: Què et diu el nom de Maria Beneyto? El resultat és un mosaic de mirades, records i reflexions que construeixen una memòria compartida i plural al voltant de l’autora.
Les aportacions naixen de vincles molt diversos: des dels testimonis íntims del seu entorn familiar —la seua neboda Mª del Rosario Beneyto, i Mary, a qui la poeta va estimar com a la filla que la vida mai li va regalar— fins a les veus d’estudioses, escriptores i artistes que van llegir, reivindicar i estimar la seua obra. També hi trobem figures clau en la recuperació de Beneyto, com Rosa Maria Rodríguez Magda o Maria Lacueva, així com lectores que s’hi han acostat des de l’aula, la investigació, la música, la pintura o la creació literària.
Aquestes veus no només reconstrueixen Maria Beneyto com a autora, sinó també com a referent arraconat. En molts dels textos ressona una mateixa pregunta: com és que no l’hem coneguda abans? Una interpel·lació que apunta directament als silencis i les fractures de la nostra genealogia literària.
Amb aquest número, Saó se suma a la reivindicació impulsada per la Comissió Maria Beneyto, escriptora de l’any 2025 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i ho fa entenent la recuperació de la seua figura com un acte cultural i polític. Un gest necessari per reparar oblits, restituir veus i tornar a posar en circulació una obra que continua emocionant i parlant-nos.
D’altra banda, la revista número 519 compta, a més a més, amb les seccions habituals dels nostres col·laboradors: En Punta, El mes en 10 tuits, l’humor gràfic de Juli Sanchis ‘Harca’, Teologia i Societat (Josep M. Bausset), A peu de pàgina (Jacob Mompó), País Literari (Rafael Roca), La Plaça de l’Església (Joan Baptista Almela i Hijalva), Ciència (Jordi Solbes i Manel Traver), Natura Culta i Sagrada (Daniel Climent i Carles Martín), i Economia (Josep V. Pitxer).
A les seccions de Societat, Art i Cultura i Llibres, trobaran articles signats per Teresa Ciges, Xavier Serra, Beatriu Cardona i Prats, Josep Manuel San Abdón, Xavier Martínez, Vicent Tronchoni, Vicent Léon, Gonçal López-Pampló, Jordina Gort Oliver i Vicent Cucarella Ramon.
La portada és un disseny de Daniel Olmo Boronat, d’Estudi Grafema.
Podeu comprar la revista ací. (extret de SAÓ, desembre del 2025)
