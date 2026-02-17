Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

  • Inici
  • VILAWEB
  • Mare de Déu de Montserrat
    • 17 de febrer de 2026
    ARTICLES, CULTURA, EDUCACIÓ, PERSONAL, POLÍTICA
    0 comentaris

    SAÓ ANYXLIX NÚM. 519 Desembre 2025

    El número 519, corresponent al mes de desembre de 2025 està dedicat a Maria Beneyto, amb Nou número de la revista de desembre, amb un Quadern dedicat a Maria Beneyto, que inclou una entrevista a la periodista i escriptora Nieves Concostrina.

    Maria Beneyto és una de les veus més potents i alhora més silenciades de la literatura valenciana del segle XX. El Quadern central reuneix més de trenta textos escrits per dones que responen a una pregunta: Què et diu el nom de Maria Beneyto? El resultat és un mosaic de mirades, records i reflexions que construeixen una memòria compartida i plural al voltant de l’autora.

    Les aportacions naixen de vincles molt diversos: des dels testimonis íntims del seu entorn familiar —la seua neboda Mª del Rosario Beneyto, i Mary, a qui la poeta va estimar com a la filla que la vida mai li va regalar— fins a les veus d’estudioses, escriptores i artistes que van llegir, reivindicar i estimar la seua obra. També hi trobem figures clau en la recuperació de Beneyto, com Rosa Maria Rodríguez Magda o Maria Lacueva, així com lectores que s’hi han acostat des de l’aula, la investigació, la música, la pintura o la creació literària.

    Aquestes veus no només reconstrueixen Maria Beneyto com a autora, sinó també com a referent arraconat. En molts dels textos ressona una mateixa pregunta: com és que no l’hem coneguda abans? Una interpel·lació que apunta directament als silencis i les fractures de la nostra genealogia literària.

    Amb aquest número, Saó se suma a la reivindicació impulsada per la Comissió Maria Beneyto, escriptora de l’any 2025 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i ho fa entenent la recuperació de la seua figura com un acte cultural i polític. Un gest necessari per reparar oblits, restituir veus i tornar a posar en circulació una obra que continua emocionant i parlant-nos.

    D’altra banda, la revista número 519 compta, a més a més, amb les seccions habituals dels nostres col·laboradors: En Punta, El mes en 10 tuits, l’humor gràfic de Juli Sanchis ‘Harca’, Teologia i Societat (Josep M. Bausset), A peu de pàgina (Jacob Mompó), País Literari (Rafael Roca), La Plaça de l’Església (Joan Baptista Almela i Hijalva), Ciència (Jordi Solbes i Manel Traver), Natura Culta i Sagrada (Daniel Climent i Carles Martín), i Economia (Josep V. Pitxer).

    A les seccions de Societat, Art i Cultura i Llibres, trobaran articles signats per Teresa Ciges, Xavier Serra, Beatriu Cardona i Prats, Josep Manuel San Abdón, Xavier Martínez, Vicent Tronchoni, Vicent Léon, Gonçal López-Pampló, Jordina Gort Oliver i Vicent Cucarella Ramon.

    La portada és un disseny de Daniel Olmo Boronat, d’Estudi Grafema.

    Podeu comprar la revista ací. (extret de SAÓ, desembre del 2025)

    Qualitat i ensenyament (4)
    14.10.2006 | 9.38
    A Sense categoria
    JAVIER MARÍAS A EP (S)
    03.10.2007 | 7.52
    A DIVERSOS
    ENHORABONA
    27.05.2009 | 10.48
    A CULTURA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.