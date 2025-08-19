SAÓ, ANY XLVIII, NÚM. 508, Desembre 2024

Aquest número està dedicat a la salut mental a una societat en crisi (II), amb una entrevista a Guillermo Luján, I les col.laboracions habituals:
El P. Marc Taxonera (Josep Miquel Bausset),
Comiat (Vicent Josep Escartí),
De Santa Caterina a Nadal, un mes cabal. II. Les Caterinetes (Daniel Climent i Carles Martín)
i Entrevista a Guillermo Luján (Vicent Boscà) .
I les col.laboracions següents:
L’Endemà (Gonçal López-Pampló),
Pròxima parada, Torre Baró (Alfred Ramos)
i L’Alcoi dels Olmo (Alfons Pérez Daràs).
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!