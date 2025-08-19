Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

  • Inici
  • VILAWEB
  • Mare de Déu de Montserrat
    • 19 d'agost de 2025
    ARTICLES, CULTURA, EDUCACIÓ, PERSONAL, POLÍTICA
    0 comentaris

    SAÓ, ANY XLVIII, NÚM. 508, Desembre 2024

    Aquest número està dedicat a la salut mental a una societat en crisi (II), amb una entrevista a Guillermo Luján, I les col.laboracions habituals:

    El P. Marc Taxonera (Josep Miquel Bausset),

    Comiat (Vicent Josep Escartí),

    De Santa Caterina a Nadal, un mes cabal. II. Les Caterinetes (Daniel Climent i Carles Martín)

    i Entrevista a Guillermo Luján (Vicent Boscà) .

    I les col.laboracions següents:

    L’Endemà (Gonçal López-Pampló),

    Pròxima parada, Torre Baró (Alfred Ramos)

    i L’Alcoi dels Olmo (Alfons Pérez Daràs).

    El canonge ROC CHABÀS, text del monjo Josep Miquel Bausset (OSB)
    13.03.2012 | 7.48
    A ARTICLES
    La petja d’un home d’església, text de Jaume Oliveras i Costa (El Punt Avui)
    07.09.2012 | 7.13
    A ARTICLES
    Després de les eleccions (i II)
    27.09.2019 | 9.05
    A ARTICLES, CULTURA, EDUCACIÓ, PERSONAL, POLÍTICA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.