SAÓ ANY XLIX SETEMBRE 2025 NÚM. 516

El dia 29 d’octubre farà un any que es va viure la dana a les terres valencianes. Un any de la pèrdua de 228 persones, un any d’un conjunt de fets i decisions que, encara hui, resulten incomprensibles.
En Saó vam pensar que una bona manera de recordar la catàstrofe més gran que ha viscut el poble valencià era preparar un altre Quadern que ens ajudara a reflexionar i, també, a no oblidar. I l’hem volgut publicar a la fi de setembre perquè estiga a la disposició dels lectors i lectores abans de la data tan tràgica del 29 d’octubre. És com un senzill homenatge i un recordatori. S’han fet coses, sí, però queda molt per fer.
Evidentment, no hi són tots els pobles. Hem pensat en els municipis dels quals encara no havíem parlat a les pàgines dedicades a la dana. En aquest Quadern tenen els textos de Paco Comes, Pep Almenar, José F. Cabanes, Salvador Masaroca i Lorena Silvent. També hi poden llegir una entrevista a Rosa Àlvarez, la presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O. (de SAÓ)
El canonge Espasa, Josep Miquel Bausset,
No ha cremat el que tocava, Beatriu Cardona Prats,
i Com si no tinguéssim cel, Montserrat Rubinat Sindreu.
