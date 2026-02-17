SAÓ ANY XLIX NÚM. 517 OCTUBRE 2025, CULTURA

Nou número de la revista d’octubre, amb un Quadern dedicat a la Cultura, que inclou una entrevista a Rosanna Martínez, presidenta d’Escola Valenciana.
Però, què és la Cultura? Què passa, si és que passa res, quan la Cultura desapareix d’una societat? Quins efectes provoca la falta o la manipulació de la Cultura? La Cultura està reconeguda com a bé essencial…, però la societat la considera així? Es reconeixen les societats, els pobles amb més Cultura, i amb menys? Què passa quan es persegueix un dels elements més definitoris d’una cultura com és la llengua?
La gent de Saó volíem fer un Quadern sobre CULTURA, així, amb lletres majúscules. Per a coordinar aquest Quadern vam buscar Francis López, tècnica en la gestió de la Cultura des de fa molts anys i amb una dilatada experiència, trajectòria i a més directora d’un dels grans teatres del país: el tama d’Aldaia. I ací tenen el resultat.
D’altra banda, la revista número 517 compta, a més a més, amb les seccions habituals dels nostres col·laboradors.
La reforma litúrgica a Montserrat, P. Josep Miquel Bausset OSB,
Adrià VI, el Bisbe de Tortosa que va arribar a Papa, Josep Manuel San Abdon
i Qui produeix la informació i per a què?, Jordi Solves i Manel Traver.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!