Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

    • 6 de setembre de 2025
    SAÓ ANY XLIX, NÚM. 515, Juliol 2025

    El Quadern Central del número corresponent al mes de juliol està dedicat a Els Instituts d’Estudis Comarcals: història, present i futur.

    Les col.laboracions habituals són:

    De l’abat Oliba a l’abat Manuel (Josep Miquel Bausset),

    Periodisme a contracorrent (Rafael Roca),

    Demanem eleccions… Per què? (Joan Baptista Almela i Hijalva) i

    Més polítiques d’igualtat i més formació en promoció de la Igualtat de gènere (Josep Bañuls i Llopis).

    Llengua i territori (Xavier Serra),

    L’altra cara de la postal: un model de turisme que expulsa el veïnat (Teresa Ciges),

    El riu és nostre i és verd (Gonçal López-Pampló) i

    No és això, companys, no és això (Benja Doménech)

     

     

