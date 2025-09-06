SAÓ ANY XLIX, NÚM. 515, Juliol 2025

El Quadern Central del número corresponent al mes de juliol està dedicat a Els Instituts d’Estudis Comarcals: història, present i futur.
Les col.laboracions habituals són:
De l’abat Oliba a l’abat Manuel (Josep Miquel Bausset),
Periodisme a contracorrent (Rafael Roca),
Demanem eleccions… Per què? (Joan Baptista Almela i Hijalva) i
Més polítiques d’igualtat i més formació en promoció de la Igualtat de gènere (Josep Bañuls i Llopis).
Llengua i territori (Xavier Serra),
L’altra cara de la postal: un model de turisme que expulsa el veïnat (Teresa Ciges),
El riu és nostre i és verd (Gonçal López-Pampló) i
No és això, companys, no és això (Benja Doménech)
