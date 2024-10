Santoral d’avui, dilluns 28 d’octubre del 2024: Quin Sant se celebra avui? (e-noticies.cat)

Aquest dilluns, 28 d’octubre del 2024, el Santoral de l’Església Catòlica recorda el patró de les causes desesperades

Aquest dilluns, 28 d’octubre, el Santoral de l’Església Catòlica recorda un dels dotze apòstols elegits per Jesús. Aquest sant era conegut com “el germà del Senyor”, per ser fill de Maria de Cleofàs, parent de la Verge Maria.

Qui va ser sant Judes Tadeu, el sant més important de dilluns, 28 d’octubre?

El Santoral de l’Església Catòlica recorda avui especialment sant Judes Tadeu que va néixer a Canà de Galilea, Palestina. El seu pare era germà de sant Josep i la seva mare, Maria Cleofàs, cosina germana de la Verge Maria. És a dir, Judes Tadeu era parent de Jesús.

La seva mare, Maria Cleofàs, era una de les dones pietoses que havien seguit Jesús des de Galilea. La mateixa que va romandre al peu de la creu, al Calvari, al costat de Maria en tot moment.

Tiago, Josep, Simó i Maria Salomé eren els quatre germans de Judes. Sempre va ser molt notable la bona relació de sant Judes Tadeu amb el seu cosí Jesús i amb els seus oncles, Maria i Josep. Aquesta fraternal convivència, a més del parentiu molt proper, va portar sant Marc a citar sant Judes Tadeu i els seus germans com a “germans” de Jesús.

Juntament amb Simó el Cananeu, Judes Tadeo era un dels apòstols considerats com a més judaizantes. Segons l’Evangeli de sant Joan, va ser testimoni de l’Últim Sopar, durant el qual a més va tenir una participació activa explícita. La tradició eclesiàstica li atribueix l’autoria de l’epístola de Judes.

Judes és un nom masculí d’origen hebreu que significa “aquell que és lloat, lloança a Déu”. Tadeo és un nom masculí d’origen grec que significa ‘el valent’. Aquest dia a Espanya unes 427 persones podrien celebrar el seu sant en honor de Judes Tadeu.

Sant Simó apòstol

Sant Simó apòstol, també anomenat Simó el Zelote, va ser un dels dotze apòstols de Jesús de Natzaret. El nom de Simó és als tres evangelis sinòptics i al llibre de Fets dels apòstols sense donar-ne més detalls.

Sant Rodrigo Aguilar

Sant Rodrigo Aguilar va ser un prevere d’origen mexicà que va viure entre els segles XIX i XX. Sacerdot poeta de fina sensibilitat, va consagrar el seu sacerdoci a la Verge Santíssima de Guadalupe.