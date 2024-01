Sant Vicent Màrtir en l’àmbit de Toledo P. August Monzon i Arazo Oratori de Sant Felip Neri Article publicat a la revista Paraula, un poc abreujat, el 21-I-2024 (pp. 12-13).

En l’actual territori de Castilla-La Mancha trobem alguns topònims que inclouen

el nom de San Vicente. Concretament, hi ha dos xicotets municipis, el Real de San

Vicente i Hinojosa de San Vicente, que formen part de la comarca de la Sierra de San

Vicente (part meridional del Sistema Central). Eixa comarca, rica en flora i en fauna,

però hui quasi despoblada, pertany a les anomenades “Tierras de Talavera”, que foren

annexades en 1833 a la nova província de Toledo per l’orde ministerial de Javier de

Burgos, norma que imposava en les Espanyes el model uniformitzador i centralista del

liberalisme francés.

Ara bé, no hem d’enganyar-nos: eixe Vicente no és el diaca de Saragossa, sinó

un altre màrtir amb el mateix nom, que, segons la tradició, va donar testimoni de Jesús

juntament amb les seues germanes Sabina i Cristeta, en la veïna ciutat d`Ávila, on es va

construir la magnífica basílica de San Vicente –una joia del romànic– en memòria dels

tres “màrtirs de Talavera”. Talavera i Toledo han sigut dos centres urbans rivals,

cadascú amb el respectiu àmbit d’influència, tant civil com eclesiàstic (Talavera

continuà pertanyent a la diòcesi d’Àvila fins 1955). I cadascú venerant un Vicent màrtir

diferent.

Quan el rei Alfons VI de Lleó i Castella va conquerir Toledo el 1085, concedí

terres i franquícies als nobles castellans que l’acompanyaven i bastí noves esglésies en

la que havia sigut capital del regne dels visigots (el qual abastava la totalitat de la

Península hispànica més la província gal·la meridional de Septimània). Una d’estes

noves esglésies va ser la de San Vicente, situada no lluny de la Seu i de l’Alcàsser i

dedicada al megalomàrtir d’Occident, que va nàixer a Osca, segons la tradició, fou

diaca de l’Església de Saragossa i finalment va ser torturat i traspassà a València.

San Vicente de Toledo és una bella mostra de l’arquitectura mudèjar, tan

característica de la ciutat. Destaca el seu espectacular absis, del s. XIII, anomenat pels

toledans “cubillo [edifici menor] de San Vicente”. A principis del s. XVII, El Greco va

rebre l’encàrrec de pintar la Immaculada Concepció, un dels seus llenços més celebrats,

per a la Capella Oballe. L’església deixà de ser parròquia el 1842, i de 1929 a 1961 va

albergar el Museo de San Vicente, dedicat a l’art sacre, de caràcter diocesà. A hores

d’ara l’edifici és de propietat municipal i està destinat a activitats culturals. Als peus de

l’església trobem adossat el Palacio del Cardenal Lorenzana (finals del s. XVIII),

actualment seu de la Universidad de Castilla-La Mancha.

¿Va haver-hi una església visigòtica anterior a l’actual? És molt probable, ja que

en la tradició hispànica, i singularment en la litúrgia, el nostre sant Vicent ocupa un lloc

significatiu. En efecte, la missa de la seua festivitat, composta probablement el s. VII ––

en plena època visigòtica, per tant––, és la més extensa d’entre totes les d’aquest ritu, i

el nom de Vicent és mencionat cada dia en els díptics o intercessions solemnes de

l’Eucaristia, al costat de deu sants del Nou Testament, d’altres dotze màrtirs hispànics i

de dotze confessors especialment venerats a Hispània.

Reconquerit Toledo, el rei Alfons VI va permetre a la potent comunitat mossàrab

de la ciutat continuar celebrant la litúrgia segons el ritu hispànic o visigòtic, malgrat que

el Concili de Burgos de 1080 havia decretat la seua abolició. Gràcies als treballs del

cardenal Cisneros i del cardenal Lorenzana, entre altres, el nom de sant Vicent ha sigut i

és invocat cada dia a la Capella mossàrab de la Catedral i a les parròquies mossàrabs de

Toledo, i ara també, gràcies a Déu, arreu on se celebren els sants misteris d’acord amb

este venerable ritu, tan devot i contemplatiu.

També en l’àmbit toledà, llindant amb l’actual província de Madrid, trobem el

municipi de Paredes de Escalona, amb un centenar d’habitants, que té sant Vicent com a

patró i com a titular de l’església. Esta, de factura tardoromànica, datable el s. XIII,

destaca pel seu absis, que recorda San Vicente de Toledo. La imatge del sant té una

característica singular: la roda de molí hi ha sigut substituïda per un rotllet de farina, que

es renova amb ocasió de les festes patronals. Pel que fa a aquelles terres podem

consignar encara una connexió significativa. L’any 1167, el rei de Castella Alfons VIII

féu donació als monjos valencians de Sant Vicent de la Roqueta, a fi de contribuir a la

seua supervivència, les localitats de Fuentidueña de Tajo i Estremera.

La presa de Lisboa, al final de la conca del Tajo, el 1147, i la de València, en

1238, consoliden i irradien la memòria i la devoció al sant màrtir a partir d’aquests dos

centres eminentment vicentins, segons una línia transversal que abasta els regnes

cristians peninsulars, d’est a oest, del Mediterrani a l’Atlàntic: València – Toledo –

Lisboa.

Imatge: Església de Sant Vicent Màrtir (Paredes de Escalona)