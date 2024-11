Sánchez confirma 211 morts al País Valencià i admet “carències greus” en la resposta de la DANA (RAC1)

La xifra de víctimes mortals per la DANA ascendeix a 214. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dissabte al matí i ha confirmat que ja hi ha 211 morts al País Valencià, mentre no es confirma el total de persones desaparegudes. També hi ha dos morts a Castella-la Manxa i un altre a Andalusia.

Abans de la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Integrat (Cecopi), Sánchez també ha anunciat el desplegament dels 5.000 militars que ha sol·licitat el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Els primers 4.000 arribaran aquesta mateixa i tarda i, la resta, a primera hora de diumenge. A part, el govern espanyol mobilitzarà 5.000 policies més.

Sánchez prega al govern valencià que “si necessiten més recursos, els demanin” i el govern central farà el possible per “subministrar-ho immediatament”. Així i tot, el president espanyol ha admès “carències greus” en la resposta de la DANA, però descarta prendre el control de la gestió a Mazón: “Ja hi haurà temps de depurar responsabilitats”.

Hi ha molts desapareguts, però no se sap quants

És evident que la xifra de víctimes mortals augmentarà perquè encara hi ha molta gent desapareguda. I aquesta és l’altra xifra de la qual no es pot parlar amb exactitud, el nombre de desapareguts, perquè el govern valencià es nega a donar cap dada al respecte. Aquest divendres a la tarda, elDiario.es va publicar que n’hi ha 1.900 denunciades com a desaparegudes a través del telèfon 112.

El digital citava l’acta de la reunió del Centre de Coordinació Operativa de la Generalitat Valenciana, en què es recollia que hi havia 2.500 desapareguts segons les denuncies fetes al 112, dels quals 600 ja s’havien localitzat i, per tant, quedava aquesta xifra de 1.900. Tant el govern valencià com l’espanyol, es van afanyar a desmentir la informació d’aquest mitjà, que va respondre publicant l’acta de la reunió.

Sigui com sigui les tasques de rescat per trobar supervivents o víctimes de les inundacions continuen. De fet, des d’aquesta mitjanit la Generalitat ha restringit el trànsit a les principals carreteres de la zona afectada per la DANA, per facilitar la circulació dels serveis d’emergències. És una decisió dràstica perquè vol dir que només podran moure’s en cotxe els serveis sanitaris, qui tingui obligacions laborals o legals o qui hagi d’assistir persones dependents, per exemple. Les restriccions de mobilitat estaran actives durant 48 hores, és a dir, fins diumenge a la mitjanit.

Les inundacions per la DANA al País Valencià s’han convertit en la tercera riuada més mortífera de la història d’Espanya i en el pitjor desastre natural dels últims 60 anys. Recordem que de moment el balanç provisional és de 214 víctimes mortals. En els últims 50 anys, a l’estat espanyol hi ha hagut 1.600 morts provocades per inundacions, segons dades de Protecció Civil.