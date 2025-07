RoviraLeaks

El pitjor Conseller d’Educació de la història, José Antonio Rovira, ja s’ha gastat més de 12.000€ dels nostres impostos en dinars i sopars. Convidant a persones que no sabem qui son en bars, restaurants, i marisqueries. Mentrestant, alguns professors han de pagar el material escolar de la seua butxaca.

Sense publicar les factures al portal de transparència. Sense que consten reunions en l’agenda oficial. I tot això mentres cobra un sou de 85.000€ anuals.

PP i Vox volen canviar la llei per a amagar esta informació. Per això des de Compromís fem públics els 90 tickets que demostren com els amics de Mazón utilitzen la Generalitat com el seu caixer automàtic en lloc de millorar la vida dels valencians i valencianes.