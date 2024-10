RIP pels 155 morts (de moment)

Són ja 140 morts en la DANA de València. Requiescat in pace.

La DANA ja deixa almenys 155 morts al País Valencià

L’última xifra de morts oferida per la Generalitat de Carlos Mazón, aquest dimecres vespre, era de 95

La DANA ja deixa almenys 158 morts al País Valencià, Castella-la Manxa i Andalusia, segons han confirmat els serveis d’emergències aquest dijous a la tarda. La xifra de víctimes mortals només ha pujat a València, que ha passat de 95 (l’última xifra oferida per Carlos Mazón, dimecres vespre) a 155. A Castella-la Manxa es compten dos morts (un a Albacete i un altre a Cuenca), mentre que a Andalusia se’n compta un (a Màlaga).

A la zona zero del temporal, Paiporta (Horta Sud), l’alcaldessa, Maribel Abalat, ha comunicat que la xifra de morts ha pujat fins a 62 —l’últim balanç era de 45, sis dels quals en una residència—. “Com més prop del riu i el barranc, pitjor”, ha assenyalat, a més de dir que la majoria de víctimes mortals estaven en aquesta zona.

“Moltes persones desaparegudes”

Per la seva banda, la Unitat Militar d’Emergències (UME) continua la recerca de persones desaparegudes en les zones afectades per la DANA. “No podem precisar la xifra exacta, però hi ha moltes persones desaparegudes“, ha explicat la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista a Telecinco. Així mateix, ha lamentat que Paiporta és una de les localitats que més preocupen, ja que “hi poden haver persones en garatges i soterranis perquè van anar a recollir els seus vehicles i no hi ha contacte amb ells”. L’UME hi ha desplaçat 1.205 efectius i més de 300 vehicles amb el suport de l’Exèrcit de Terra, que dimecres “van rescatar més de 110 persones i 24 cossos”. (ELNACIONAL.CAT)