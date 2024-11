Reprenem l’activitat rehabilitadora

Hui hem représ l’activitat rehabilitadora. Ha consistit a fer cinc vegades el trajecte des d’un boxer de la clínica al servici, asseure’m i alçar-me sense ajuda de ningú ni de la cadira de rodes ni del caminador. Després m’han fet fer un joc d’endevinar paraules i cada vegada m’havia d’açar de la cadira sense ajuda de res ni de ningú. N’estic molt satisfet i done les gràcies al fisio Diego per la seua dedicació i ajuda. És un gran professional i la resta de companys que també hi intervenen.

25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer