Hui he tingut la darrera sessió de fisio abans de Nadal. Ja hi tornaré el 7 de gener. I a la logopeda el 30 de desembre. Quan he arribat a la residència m’he trobat amb una festeta de preparació al Nadal. Hem menjat i begut (jo, de moment, aigua amb espessant). I ara del 24 al 28 faré estada a casa, a Benicolet.

Temps d’esperança amb el papa Francesc.

I no oblidem donar consell al que ho necessita, consolar el trist, perdonar les ofenses …. (CARLES SG)