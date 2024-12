REHABILITACIÓ

Hui he fet exercicis d’escalfament a la cinta caminadora. I de força per a cames i braços. I anem molt bé. Tinc uns grans professionals a la UCV sant vicent màrtir, de València.

Lala Chus no és Bridget Jones

Anuncien que presentarà amb David Broncano les campanades de TVE de cap d’any i rep nombrosos atacs per ser massa grossa. De qui parle? Ho han endevinat. De Laura Yustres Vélez, també coneguda com Lala Chus. “Sabeu què tinc també gros? Tinc el ‘papo’ molt gros, per on m’he passat totes les crítiques”, ha contestat la còmica. Aquells que la critiquen pel seu físic tenen el cervell colonitzat pel culte a la bellesa, eixa mena de tirania que imposa la cultura del cos perfecte. Uns cànons estètics que en cap cas justifiquen repudiar el cos que no encaixa amb el poder tirànic de la moda. Tot i que el problema no és no encaixar, sinó jutjar el cos d’algú sense haver-t’ho demanat.

Jo no sé si burlar-se del físic de Lala Chus és violència estètica, masclisme, grassofòbia, misogínia, o tot plegat. Però sé que mereix una profunda reflexió que tants ciutadans es creguen amb el dret d’alçar el dit acusador per dir-los a altres com han de ser els seus cossos, què han de corregir del seu físic, si han de reduir calories o quina roba s’han de posar. Una societat que promociona valors contradictoris, que fa burla si no redueixes malucs i que anima a modificar qualsevol aspecte físic mitjançant la cirurgia estètica correctora. Una societat que destaca com un greu error de la natura allò que no s’ajusta als cànons que imposen les ‘celebrities’ del moment.