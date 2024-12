REHABILITACIÓ

Hui he tingut una altra sessió de rehabiltació. Hem caminat en la cinta caminadora, després hem fet un joc d’apagar llums amb un peu en alt i sense agafar-me a res i un exercici d’alçar-me amb una pesa de quilos (crec que eren 2) i tornar-me a seure.

Ha estat molt bé.

PP i Vox encaminen la renovació d’À Punt sense l’esquerra

PP i Vox van fer, este dilluns, un destacat pas avant per a renovar la cúpula d’À Punt. Populars i voxistes van ser els únics que van presentar en les Corts els seus respectius candidats per a formar part del consell d’administració de la radiotelevisió, un òrgan creat amb la nova llei que estes dos formacions van aprovar en juny i que serà l’encarregat, entre altres funcions, d’elegir el nou director de l’ens públic una vegada s’ha consumat l’eixida d’Alfred Costa, que este mateix dilluns va cedir les regnes de manera interina a Miquel Francés.

No va influir en els moviments de les dos formacions, antany sòcies de Consell, hui aliades amb dret a frecs (sobretot pressionats des de Madrid), la negativa de l’esquerra a participar en el procés. PSPV i Compromís havien avisat que no presentarien candidats, i, una vegada finalitzat el termini, activat fa deu dies per la presidenta de les Corts, Llanos Massó, després de l’adeu de Costa, no van acudir a la cita, per la qual cosa, en un principi, es quedaran fora del control des de dins de l’ens. Almenys, en un principi.

Si eixa subordinació buscava frenar PP i Vox, no ho han aconseguit. Els dos partits de la dreta no només van presentar els seus candidats al consell d’administració sinó que ho van fer d’una manera prou coordinada perquè no hagen de renunciar a cap dels noms plantejats. Les Corts han de triar set membres dels huit que componen este nou òrgan (l’octau el designa la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, dominat pel PP) i les dos formacions van sumar set noms en el registre: cinc el PP i dos Vox.

Així, els cinc noms presentats pel PP són: María José Arambul, que ha sigut periodista en Cope Castelló i actualment treballa en l’Ajuntament de Castelló de la Plana; Alfonso Gil Irun, que ha sigut redactor en cap de l’Agència Efe; la presidenta de l’Associació de Periodistes de la Província d’Alacant, Rosalía Mayor; el director d’Informatius de Cope València, Vicente Ordaz, i l’exdirectora general de la Fundació Conexus, Pilar Caro.

Per la seua banda, Vox ha presentat com a candidats Julio Utrilla, enginyer de Mines per la Universitat Politècnica de Madrid, exdiputat de la formació en el Congrés per València i patró de la Fundació Disenso, lligada al partit; i Susana Pérez, tècnica especialista en Educació Infantil amb màster en Periodisme i Community Manager i que, segons el currículum facilitat pel parti,t ha treballat en diversos mitjans de comunicació com Eko Radio i TV; Alameda TV i À Punt.

Vots suficients

Els vots dels dos partits són suficients per a poder tirar avant els nomenaments quan estos arriben al ple. La llei que PP i Vox van aprovar en juny va eliminar la majoria reforçada (60 diputats) per a l’elecció d’estos consellers i va habilitar que esta fora amb absoluta (50 escons), un nombre que els exsocis del Consell tenen en les Corts. Este ha sigut un dels motius que l’esquerra ha esgrimit per a allunyar-se de l’acord. L’altre, la situació conjuntural davant de la DANA, al defendre que no és “moment per a repartir-se butaques”.

L’elecció d’estos noms suposarà executar el canvi d’estructura impulsat en la nova llei. Estos conformaran el nou consell d’administració, al qual se’n sumarà un designat per l’FVMP, que substituirà el consell rector amb majories dels temps del Botànic i a on tenen representació càrrecs triats per organismes ciutadans com els sindicats de la tele o el Consell Audiovisual. El primer objectiu serà nomenar un president de l’ens d’entre els seus membres (sona Ordaz) i un nou director que substituïsca Costa.