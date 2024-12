Ahir va fer els anys que faltà mon pare. Ja fa temps que descansa al costat de Déu Pare.

No t’acostis a la meva tomba sanglotant. No sóc allà. Ja no dormo allà. Ara sóc com mil vents bufant. I com la llum del sol sobre el gra daurat. Sóc la pluja gentil de la tardor esperada quan et despertes a la matinada. Per això, no t’acostis a la meva tomba sanglotant. No sóc allà. Jo no vaig morir mai. -Pregaria indígena-