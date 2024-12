QUIN MATÍ MÉS BEN APROFITAT

Hui hem continuat amb les sessions de fisio a la UCV. Hem fet cinta i apagar uns llums amb les mans i els peus. I he anat millorant l’exercici. A més, he anat als serveis de la UCV jo solet sense cap problema. I després he fet una sessió de logopèdia i m’han fet una prova per vore com tinc les cordes vocals i la boca.

Compromís

Tu també vols fer fora a Carlos Mazón de la presidència de la Generalitat Valenciana? Signa !

Signa ací: https://actionnetwork.org/ forms/mazon-dimissio

Perquè no estava on havia d’estar durant la tràgica jornada del 29 d’octubre

Perquè no va enviar l’alerta quan encara es podien salvar moltes vides

Perquè no va demanar l’ajuda que necessitàvem durant els primers dies

Perquè no va permetre que arribara l’ajuda que volien enviar des d’altres Comunitats Autònomes

Perquè no va mobilitzar tots els recursos de la Generalitat, com ara els bombers forestals

Perquè ha aprofitat la DANA per donar a dit contractes a empreses condemnades per finançar il·legalment el PP

Perquè ha aprofitat un decret llei de la DANA per pujar el sou a membres del Consell

Perquè és un obstacle per a la recuperació de valencianes i valencianes

Perquè ho exigeix el poble valencià

Per dignitat

Per decència

Per tot això Compromís hem proposat una Moció de Censura contra Mazón. Per tot això hem forçat una votació per exigir la seua dimissió

