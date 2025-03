Què tal si reemplacem els polítics per la IA? (I)

Ja no és solament que la IA aparte els polítics i els obligue a ser comediants, com en el programa especial de la Nit de Nadal de José Mota, sinó que de front els substituesca al comandament de les institucions. Tal vegada ens aniria millor i no hauríem de sofrir les acostumades racions de vergonya i indignació.

Vaig llegir fa dies que, a Perú, el salvatge assassinat a cops de bala d’una advocada va destapar una presumpta xarxa de prostitució al Congrés. Sembla que el cap de l’Oficina Constitucional del Parlament hauria contractat meretrius al seu despatx, fent-les passar per assessores o secretàries, amb la finalitat d’oferir-les a alguns diputats per a “prestar-los serveis”. Sincerament, no m’imagine els Chunguitos urdint quelcom de semblant.

Les perquisicions assenyalen que el país organitzava festes en cases llogades on brindava les atencions de les dones víctimes de la xarxa -reclutades per la lletra finada-, i tot a canvi d’aconseguir vots en diferents mocions i projectes de llei al ple. Digne d’una mala pel.lícula de sèrie B. Clar que no tan gore com la performance de les forces de l’ordre disparant contra els manifestants en desembre de 2022. Tenim un Govern que directament mata els seus ciutadans en lloc de protegir-los.

Per altra part, un magistrat del Tribunal Constitucional es va despenjar amb unes declaracions en què posava en dubte l’existència dels pobles indígenes en aïllament. No importa que l’Estat dispose de 269 evidències documentades i recollides en reportes oficials, sols dels anys 2022 i 2023, que detallen la presència i desplaçament d’aquestes comunitats en l’Amazonia peruana. Ell creu que no n’hi ha, i punt; ha de ser l’equip del ministre d’Educació, aquell de les “pràctiques culturals” que ja sabem.