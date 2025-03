Què tal si reemplacem els polítics per la IA? (i II)

Però exemplars d’aquests premis nobels que regeixen els nostres destins els hi ha per totes les latituds. A Espanya està la gent entretinguda amb una trama que implica el partit regnant: diner que circula en caixes B i sobres, adjudicacions d’obres arreglades, pelotassos amb la venda de mascaretes en el més cru de la pandèmia, i fins un lloguer de més de 2000€ mensuals per a pagar el pis d’una amant en ple xiscle nacional pel preu de l’habitatge.

Extremadura, juntament amb Ceuta i Melilla, són els únics territoris que encara no han recuperat els nivells econòmics de 2019, és a dir, com molts malalts, ací no alcen cap després del coronavirus. Mentrestant, l’Assemblea extremenya no aconsegueix treure avant els pressupostos, és a dir, les engrunes que ens deixen. Pel que es veu el tractament dels immigrants és un dels més grans esculls per a l’acord. Però sense aquests, el seu treball i les seues afiliacions a la Seguretat Social, el sistema camina cap a l’enfonsament total.

Millor ja no parlem del tren catastròfic, o de les llistes d’espera inacabables per a l’especialista, o de la carretera N-432 amb els seus habituals accidents i obres d’ampliació aparentment iniciades però detingudes sine die… Poc importen el bé comú i les necessitats de la població; tampoc les ideologies de dretes o esquerres en el cas que existesquen. Prevalen els càlculs del tacticisme partidista, l’obessió per conservar el poder a tota costa i els excessos propis de cintura cap avall: la butxaca i la bragueta.

Sexo, diner, poder, passions tan velles com el món. Però com la IA està formada per màquines, en teoria estarien lliures de tot això que als humans fa perdre peu, cert? Aleshores tal vegada isquem guanyant si despatxem els nostres inefables dirigents i col.loquem en el seu lloc aqueix artilugi, abans que els algoritmes imiten el pitjor de l’espècie.

Dic jo que eixiria barat perquè els polítics no necessitarien quasi tunejat o maquillatge per a la seua nova professió teatral, com hem vist en la tele; encara que més que còmics, són patètics.