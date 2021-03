Preparats per a una era nova (i II)

La pedagogia que ens prepare per a la nova era implica conéixer i comprendre les causes profundes de les síndromes virtuals i de les crisis que hi ha per darrere de cada un d’ells; en aqueix aspecte les noves solucions també es van obrint passos.

De vegades es cau en depressions, que són fruits d’alguns símptomes que no ixen a la llum, però que generen formes de vida poc emancipadores, es cerquen refugis que els apague, de vegades amb fàrmacs, però la nova ciència indica que cal entrar en l’interior de cada persona per a cercar un ventall de solucions. Per això cal un treball personal que harmonitze les necessitats psicològiques. Entre elles necessitem: sentir que pertanyem a un grup, necessitem conéixer el sentit de la vida i les metes, necessitem anar més enllà de la matèria perquè no satisfaga la necessitat de trascendència.

Cal bussejar en les raons de cada síndrome i descobrir el positiu que hi ha en aqueix desig de trobar un perfil original o del desig de risc, d’autoafirmació, del desig de socialització, de véncer l’ansietat i la debilitat, etc. No estem bojos, no som màquines que es trenquen, som persones que senten, som humans amb necessitats insatisfetes i moltes vegades es necessita amor i suport per a superar les mancances. Una vegada que ens situem en aqueix plantejament podrem fer una cultura que satisfaça les necessitats psicològiques subjacents.

La nostra societat està massa interessada per allò material, obsessionada pel plaer i hi ha poc espai per a ser autèntics. Si la societat que estem construint no ens fa millors persones, tenim el risc de deshumanitzar-nos. Necessitem ser acompanyats per mestres del pensament. Necessitem models de persones dignes de ser imitats. Necessitem comunitats com ara entitats organitzatives que dinamitzen accions transformadores que òbriguen portes i ens inciten a avançar un poc més lluny. Les comunitats cristianes estem cridades a donar respostes i a acompanyar aquests processos. humanitzadors.

Reflexiona i parla amb el teu grup per a descobrir si aquesta proposta segueix tenint un perfil virtual o pot ser real. Quines altres solucions trpobes des del plantejament cristià de la vida per a estar preparat per a la nova era?