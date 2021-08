És el títol que li ha donat Albert Toldrà i Vilardell al seu llibre. Amb la següent aclaració: Sol.licitació sexual en confessió davant la Inquisició de València (1651-1891). El llibre ha estat editat per les Publicacions de la Universitat de València.

Albert Toldrà és doctor en Història per la UV-Estudi General. Ha publicat nombrosos articles i uns quants llibres especialitzats i de divulgació.

Per la reixeta del confessionari ens arriba una sexualitat inversemblantment malaltissa, morbosa fins a extrems inimaginables, impregnada de fetitxisme i sovint de sadomasoquisme, podem llegir en la contraportada.