Pell de xai del capitalisme salvatge

El capitalisme que impera en la nostra societat actual, regit per la llei del màxim benefici en el menor temps possible, té en poc marge d’empatia amb els principals beneficiaris i destinataris del seu treball: les persones. Cada dia més descobrim nous motius d’alarma: empreses que amb superbeneficis tiren treballadors a l’atur, pitjors condicions de treball, precarització dels contractes de treball, marcar preus abusius de productes bàsics, megaprojectes on l’últim que es contempla és el medi ambient i les persones que viuen allí…

Les empreses nasqueren per a cobrir les necessitats humanes. S’han convertit, en gran mesura, en la forma d’enriquiment personal (d’uns pocs) front a la resta de la humanitat. I per tal que no “veiem”, llaven la seua imatge pública amb un desplegament de “valors”, “accions” i publicitat, encaminades que fent servir els seus productes també nosaltres contribuïm a això: respecte al medi ambient, productes “bio”, treballem pel zero per cent d’emissions CO2, posem en marxa fundacions benèfiques… Però el que fan està barallat, profundament, amb el que diuen.

Nosaltres també contribuïm a tot el muntatge. Amb la la nostra passivitat, la nostra indiferència, el nostre silenci, les nostres no protestes, amb la nostra acceptació de la situació, amb la nostra forma de consumir, fem que s’empoderen i siguen els marcadors del nostre estil de vida i consum. Facilitem que el llop puga presentar pell de xai.

Per això hem de prestar atenció al nostre entorn i potenciar aquelles empreses, col.lectius, cooperatives, on prevalga el que és col.lectiu, el que és social, el bé comú. Les persones primer. I fer servir, com un medi personal, el consum racional i conscient, per tal de donar suport a aquestes empreses. Criteris com la proximitat, l’acció social de l’empresa, la cura del medi ambient, la generació de bé comú, ha d’estar present quan cobrim les nostres necessitats. I denunciar i rebutjar la publicitat, amb els seus cants de sirena, que ens inciten a consumir més (els seus productes) quan realment no els necessitem. I descobrir què estem afavorint i quines conseqüències té la nostra forma de consumir , el nostre estil de vida, la nostra forma d’entendre la societat.

Jesús ens va dir: “Mireu, jo vos envie com xais en mig de llops; per tant, sigueu astuts com les serps i innocents com els coloms” (Mt 10, 16). Treballem per tal que els llops no tinguen l’aparença d’ovelles, destapant els enganys i les males imatges. Isquem, com Església en eixida, a viure la vida amb els pobres i marginats de la terra. No esperem que l’esperança desaparega sinó que en siguem part.