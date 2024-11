Multitudinaria manifestación en Valencia contra la gestión de la DANA y las inundaciones: “Mazón dimisión” (INFOBAE)

Unas 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han concentrado en la ciudad para pedir la renuncia del Gobierno autonómico por la tardanza en alertar a la población.

Más de diez días después de las inundaciones que la DANA provocó en la provincia de Valencia, miles de valencianos —unos 130.000, según la Delegación del Gobierno— han salido a las calles para reclamar la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la comunidad autónoma, por la tardanza en alertar y socorrer a la población. Un evento planificado desde los primeros días tras la catástrofe, cuando aún podían verse las calles llenas de agua y se realizaban las primeras operaciones de rescate.

La movilización ha sido convocada en la plaza del Ayuntamiento de la capital por un total de 48 organizaciones diferentes, que han solicitado que la manifestación se desarrolle sin altercados. Todas ellas piden, además de la dimisión de Mazón, la renuncia de todo el Govern de la Generalitat, tras conocerse que no se dio la alarma a la población hasta más de doce horas más tarde de lo que otras instituciones meteorológicas, como la Agencia Española de Meteorología (AEMET), habían hecho.

“Han demostrado ser incompetentes”, han declarado las portavoces antes de que iniciaran las protestas. “No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita nuestro País Valencià. Por lo tanto, se han de ir a casa ya”.

La ciudadanía demanda responsabilidades penales

Durante la concentración se han podido leer diversos carteles, no solo pidiendo que los responsables de la administración autonómica dejen su cargo, sino acusándoles de estar “manchados de sangre” y pidiendo la cárcel para algunos de ellos. “Vuestra incompetencia, nuestros muertos”, se puede leer en alguna de las pancartas, recordando las actuales 220 personas fallecidas solo en la provincia.

Un mensaje que coincide con la reciente noticia de que, tras la presentación de una demanda por parte de la asociación Liberum contra el Gobierno de Valencia que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJCV) remitió al Tribunal Supremo. Del mismo modo, una similar demanda fue la que el mismo TSJCV ha admitido a trámite este mismo fin de semana, reclamando los expedientes administrativos de los responsables.

Por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha contestado a la demanda de los manifestantes con un post en redes sociales en el que ha asegurado que “la de hoy es una manifestación politizada”. “Las entidades catalanistas de los ‘Paísos Catalans’ vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política”.

Pese a que se había planteado como una manifestación silenciosa, se han podido escuchar gritos durante la marcha, tras iniciarse el recorrido a las seis de la tarde. Los manifestantes caminarán por el centro de la capital hasta llegar a la Plaza Manises, frente al Palau de la Generalitat, donde se leerá un manifiesto. De igual modo, otras manifestaciones están teniendo lugar en otras localidades valencianas, como en la ciudad de Alicante. La marcha ha finalizado sobre las 19:45 horas en la sede del Ejecutivo valenciano.

Cuatro detenidos y 31 policías heridos

La marcha se desarrolló sin incidentes hasta el final, cuando un grupo de manifestantes violentos arremetieron contra los agentes de policía cuando se dirigían hacia la Generalitat. Cuatro manifestantes han sido detenidos y 31 policías han resultado heridos en los disturbios, según han informado a EFE fuentes policiales.

Al fin de la manifestación y en las inmediaciones de la plaza de la Virgen, se ha vuelto a producir lanzamiento de barro, sillas y otros objetos a los agentes, que han vuelto a intervenir y que han reducido al menos a uno de los intervinientes, según ha podido comprobar EFE.