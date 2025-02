Montserrat commemora el 433è aniversari de la consagració de la Basílica amb deu comunitats monàstiques Autories Nom Catalunya Religió dj. 6/02/2025 (CATALUNYA RELIGIÓ)

Aquest passat dilluns, 3 de febrer, l’Abadia de Montserrat va commemorar la Solemnitat de la Dedicació de la Basílica de Santa Maria, coincidint amb el 433è aniversari de la seva consagració. Aquesta celebració simbolitza la destinació de l’edifici al culte diví i a la vida espiritual de la comunitat, així com l’acollida de fidels i pelegrins que hi acudeixen per pregar i venerar la Mare de Déu de Montserrat.

La jornada ha estat marcada per una missa solemne presidida per l’abat de Montserrat, Manel Gasch i Hurios, durant la qual la comunitat i els pelegrins s’han unit en pregària per demanar que la basílica continuï essent un espai de celebració dels sagraments i de trobada per a la comunitat cristiana. L’Escolania de Montserrat ha acompanyat l’acte amb els seus cants, afegint solemnitat a la cerimònia.

En el marc d’aquesta festivitat, l’Abadia de Montserrat ha acollit una desena de comunitats monàstiques d’arreu de Catalunya, en el context d’aquesta celebració. Aquesta jornada de convivència i fraternitat ha comptat amb la participació de monjos i monges de diversos monestirs, que han assistit a la missa conventual de la Dedicació de la Basílica i han participat activament en la celebració mitjançant la lectura de les lectures i la presentació de les ofrenes.

Entre les comunitats monàstiques presents en aquesta trobada es trobaven Santa Maria de Poblet i Santa Maria de Solius, ambdues de tradició cistercenca. També hi eren presents les benedictines de Sant Benet de Montserrat, Sant Pere de les Puel·les, Sant Daniel de Girona i Santa Maria de Puiggraciós, així com les cistercenques de Santa Maria de Valldonzella i Santa Maria de Vallbona de les Monges. Finalment, hi va participar la comunitat benedictina de Santa Maria de Montserrat.

A més, la cinquantena de persones assistents han pogut conèixer les novetats que l’Abadia de Montserrat incorpora en el marc de les celebracions del Mil·lenari, reafirmant el compromís del monestir amb la seva història i tradició espiritual.

Amb aquest acte, Montserrat ha renovat el seu paper com a centre de referència per a la vida religiosa a Catalunya, mantenint viva la seva tradició de pregària i acollida de fidels i comunitats monàstiques.