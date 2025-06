Miquel Ruiz Periodista i assessor de comunicació05 JUN 2025 6:00 La tercera pota El control dels mitjans de comunicació de gestió públics és, malauradament, un dels recursos a l’abast dels polítics per manipular l’opinió de les persones

Després dels nomenaments de Vicente Ordaz com a president del consell d’administració d’À Punt i Francisco Aura com a director general de l’ens públic, sols hi mancava el nomenament de Josep Magraner com a nou director d’Informatius per acabar d’adobar el desembarcament de la coalició PP-Vox en la gestió del principal mitjà de comunicació dels valencians. Tres càrrecs cabdals en l’organització i estructura de la televisió pública que, govern rere govern, els polítics s’entesten a fer-ne un control aferrissat de tot allò que serveix per modular i redreçar l’opinió de les persones que viuen a la societat. Conscients que la televisió és una de les eines principals que té el poder polític per consolidar la seua posició i, fins i tot, intentar perpetuar-s’hi com més anys millor, la dreta i la ultra dreta han refermat la seua afinitat ideològica. En les qüestions essencials no s’hi val a badar, deuen pensar. De tant en tant, poden exposar-hi alguna discrepància o divergència calculada a fi d’acontentar la seua gent però, al capdavall, sempre mantenen el vincle que els interessa. No hi ha tantes coses que els separen. Ans al contrari, hi ha moltes més coses en què hi coincideixen tot i que el Partit Popular tracta, a voltes, de fer-ne alguna acció acrobàtica per enlairar el seu estel centrista i, d’eixa forma, evitar la temptació que algú els puga titllar de radicals o xenòfobs. Tot depèn de les enquestes electorals i dels estudis demoscòpics de cada moment per estirar o arronsar el seu discurs.

El control dels mitjans de comunicació de gestió públics és, malauradament, un dels recursos a l’abast dels polítics per manipular l’opinió de les persones i, especialment, dels seus votants. La importància dels missatges que sorgeixen dels mitjans de comunicació és, avui dia, clau en la confecció del relat que els polítics volen imposar en el seu dia a dia, en un moment en què la polarització, les conegudes fake-news, la proliferació de mitjans i la fragmentació de l’audiència abasta quotes que mai no s’hauria imaginat ningú. La dana de l’octubre de l’any passat que va sacsejar la vida de milers de valencians de les comarques afectades no han fet sinó potenciar eixe procés. El Consell encapçalat pel Partit Popular, amb l’ajut extern de Vox després del trencament consensuat i controlat pacte que hi tenien, tracta des del primer moment de crear una literatura al volant de la dana ajustada als seus interessos. I, per això, els hi interessa una televisió pública valenciana al seu servei, dòcil i manejable. Els polítics tenen una dèria incalculable per controlar tot allò que els hi pot afavorir. Tant s’hi val els 228 morts del desastre provocat per la Dana.

Els canvis que s’han produït al llarg d’esta legislatura en tres càrrecs tan importants d’À Punt cal inserir-los en eixe objectiu clar: retornar a aquells temps d’enyor i nostàlgia que durant tants anys vam patir amb Canal 9. La temptació és evident, controlar, manipular i adormir una societat per evitar que puga pensar per si mateixa i, per tant, més permeable a tot allò que li arriba per un mitjà de masses que tot el món té a casa. Els anuncis de fer més programes en castellà i el retorn dels bous a la graella en són l’aperitiu.