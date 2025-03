MIGRANTS CAP A CANÀRIES (I)

Arriben i seguiran arribant a Canàries i a altres llocs. Intenten botar el fossat que separa la prosperitat de la pobresa. Molts cauen en la fossa que engul els que moren ofegats. Es culpa les màfies, el mal temps, embarcar-se sense saber nadar i sense mitjans, etc. Rara vegada es diu on resideix la veritable causa: ixen obligats perquè als seus països hi ha molt poques o nul.les esperances de futur per a la gent jove. Molts ja no es resignen com els seus pares a malviure mentre veuen per la tele i el mòbil com altres vivim en el benestar material. Recorren milers de quilòmetres, travessen deserts, boten tanques, travessen el mar, arrisquen o perden les seues vides… S’acabà el temps de la resignació!

Cada any n’arriben menys perquè els sistemes de vigilància (SIVE, FRONTEX, etc.) cada vegada són més. Europa es blinda i es protegeix en la seua frontera sud: Itàlia, Grècia, Espanya… Tots els governs europeus, siguen del signe que siguen, tenen el mateix discurs: “lluitar contra la immigració il.legal”, que entren solament aquells que necessitem en cada moment i que se’n vagen quan hi ha “crisi”. És la política d’“usar i tirar”. O condicionar algunes ajudes econòmiques a governs africans si controlen les seues fronteres i frenen les eixides clandestines.

A Europa estem en recessió econòmica, hi ha crisis i la manca de treball s’extén. Ens diuen que ara no els necessitem ací. Són població “sobrant” i cal que se’n vagen o que no n’entren més. Recordem que el Parlament europeu aprovà fa anys l’anomenada “Directiva de la Vergonya”, adreçada a unificar i endurir les polítiques migratòries dels Estats membres. Els migrants “sense papers” són considerats com a delinqüents, amb penes molt dures de reclusió i expulsió.