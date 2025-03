MIGRANTS CAP A CANÀRIES (i II)

Fan de tot menys abordar les causes de fons. L’economia i la política, la seua serventa fidel, funcionen de tal manera que el 20% de la població mundial ens mengem més del 85% dels béns del planeta, mentre que el 80% dels habitants solament disposa del 15% restant. Prop de mil milions de persones estan en l’abisme de la fam i la mort, i altres mil més en la precarietat i la manca de treball i recursos.

És aquesta il.lògica inhumana i injusta la que cal canviar. Els països empobrits no eixiran avant amb almoines, sinó amb un canvi del sistema comercial a nivell mundial. Mai no s’afronta la solució radical i segueixen considerant l’arribada de migrants com una invasió d'”il.legals” que amenacen el nostre benestar. Pocs ens expliquen clarament que les migracions són l’altra cara d’una globalització mercantil, que va destruint les economies de molts països del Sud Global, les seues estructures socials i els seus ecosistemes. Únicament ens diuen -i la majoria de la gent s’ho creu- que els migrants són un perill del que hem de defensar-nos mitjançant forts escuts legislatius i amb estrictes mesures de control i expulsió. Per desgràcia, això és electoral i dóna vots, doncs molts diuen: “És que ací no es pot clavar tot el món”.

Per això, té plena actualitat aquell text que Thomas Malthus escrigué en 1880, despiadadament i amb plena convicció: “Aquell que naix en un món ja ocupat, si no pot aconseguir mitjans de subssistència dels seus pares, ni la societat necessita del seu treball, no té el menor dret a pretendre la mínima porció d’aliment. Està de sobra en aquest món. La natura li indica que se’n vaja, i o trigarà a executar el seu mandat si la pietat dels comensals no arriba a interesar-se per ell. Si aquests s’alcen i li fan un lloc, prompte altres intrusos es presentaran per a exigir el mateix favor. Quan s’estenga la notícia que se socorre a tot el que arriba, la sala s’omplirà amb una multitud. Es trencarà l’ordre i l’harmonia de la festa; l’abundància que abans existia es transformarà en escassetat. I la felicitat dels invitats serà destruïda per l’espectacle de misèria i humiliació que sorgueixen des de tots els racons del món, i pels clamors inoportuns dels que s’encoleritzen amb raó per no trobar l’ajuda que s’havia fet esperar. Els invitats reconeixen massa tard el seu error per haver-se oposat a l’execució de les ordres estrictes donades per la gran amfitriona de la festa contra l’admissió d’intrusos: doncs, volent que l’abundància regnara entre els seus invitats, i coneixent la impossibilitat d’atendre un nombre il.limitat d’individus, ella hauria rebutjat, per humanitat, admetre a la taula els arribats més tard”.