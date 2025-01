MÉS REHABILITACIÓ

Hui hem continuat amb les sessions de rehabiltació (fisio i logo).

Lluís Mesa

La manera de fer en la vida ve determinada, entre altres coses, per com ens ubiquem. Situar-se en un lloc per a reivindicar i dir el que no pareix bé, resulta important. Amb l’objectiu d’indicar-ho, apareix l’adverbi i preposició ‘davant’. Informa d’aquella part anterior en la qual estem i des d’on mirem el que hi ha després, normalment de forma avantatjosa. També, s’empra amb la intenció de dir que ens trobem en un punt per a detindre el pas a allò que no agrada o pareix injust. En eixe sentit, m’identifique amb el terme. Personalment, intente posar-me ‘davant’ la insolidaritat i la injustícia.

La mala política ha tret al debat públic l’ajuda solidària a la massacre de Gaza. Veig amb dolor que s’utilitze el seu nom per a l’interés particular. ‘Davant’ el fet, em declare contrari. Trobe que l’afirmació del president valencià comparant l’ajuda a la barrancada valenciana a la de gazians i gazianes no és afortunada. No entraré a dir si és o no una falsedat. Pense que, després dels milers de persones innocents mortes, no és oportú el que s’ha dit. No s’ha d’emprar el dolor de Gaza en va. Les afirmacions acaben potenciant declaracions xenòfobes, com que escriure en àrab ajuda a tindre més subvencions. Em situe ’davant’ d’este enunciat partidista per a denunciar que resulta perillós escriure’l en una xarxa social.

L’entrada de Trump com a president estatunidenc em fa por. Vaig vore amb respecte la pomposa cerimònia. El mateix que no va tindre ell quan va perdre les eleccions. Així que, em pose humilment ’davant’ els primers decrets que indulten els antivacunes, els invasors del Capitol i les declaracions que discriminen la diversitat de gènere o condemnen la immigració. Eixe pot ser el principi de greus conseqüències.

La denúncia a l’expolític Errejon per un presumpte assetjament a una presentadora em colpix. Més encara, l’actitud del jutge en la declaració. No entraré en la innocència o no del denunciat. Però, em pose ‘davant’ el diferent tracte d’un jutge a una dona i a un home. Una denúncia tan greu mereix més empatia per part de la justícia. Se m’ha quedat gravat la forma en la qual, de manera imperativa, diu a ella que li parle de vosté.

En definitiva, estiguem sempre ‘davant’ del que pensem injust per a frenar-ho. Una ubicació buscada enfortix la nostra consciència.n