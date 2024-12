MÉS REHABILITACIÓ

Hui hem fet una sessió de fisio ben llargueta, amb exercicis de caminar per escalfar i després hem seguit amb apagar les llums dels pilots.

Cultura

La cartoixa d’Escaladei amb els ulls de la història

Un nou projecte impulsat des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya permetrà acostar la cartoixa d’Escaladei, la més antiga de tota la península Ibèrica, al conjunt de la societat.

Per

La cartoixa d’Escaladei és un antic espai religiós situat a Morera de Montsant, a la comarca del Priorat. El seu ús originari va finalitzar amb la desamortització del segle XIX, però el lloc es manté per a conèixer quina era la vida dels qui van habitar en aquell lloc que encara commou els visitants.

Amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants, després d’haver invertit en la restauració i en la recerca al voltant de la cartoixa, des de la Generalitat de Catalunya han considerat que ara toca en invertir en la implementació de recursos interpretatius d’aquest patrimoni per tal que els visitants que el recorren puguen entendre no només la seua arquitectura, sinó el perquè del seu disseny, quins eren els seus usos i les funcions de cadascun dels espais.

D’aquesta manera, els qui visiten la Cartoixa podran entendre com era la vida dels monjos que hi vivien i quines eren les relacions que s’establien a dins de la comunitat i entre aquesta comunitat religiosa i el poble.

Amb actuacions de senyalització i de noves tecnologies tals com la realitat virtual i altres experiències immersives per tal de donar a conèixer les històries de les persones que van habitar en aquests murs i per mostrar com eren els espais al llarg de la història, el Departament de Cultura pretén optimitzar la combinació entre la preservació del patrimoni cultural i la interpretació històrica a través del projecte “Els ulls de la història”.

Els visitants comptaran amb una guia multimèdia que acompanya el visitant durant el recorregut amb senyalització que identifica i contextualitza cada espai amb una experiència interactiva. La realitat virtual permet apropar el visitant a la cartoixa del segle XVII a través de la veu i l’experiència de Joaquim Joncosa, pintor cartoixà que es va encarregar de les tasques més manuals i administratives de l’ordre. D’altra banda, hi ha la instal·lació audiovisual “El silenci etern”, que es troba a la sala en què es reunien els monjos per deliberar sobre els fets de la comunitat.

/ Arnau Pascual Monelles

La importància de la cartoixa d’Escaladei rau en el fet que es tracta de la primera cartoixa de la península Ibèrica. Va ser fundada al segle XII i va viure els moments de més esplendor entre el XVI i el XVII. Visitar la cartoixa contribueix a identificar l’evolució d’un conjunt monumental, fonamental en la comarca en què es combinava l’aïllament espiritual i la vida en comunitat dels monjos.

La geografia del terreny contribuïa a garantir aquesta espiritualitat, ja que els seus recursos naturals i el seu paisatge són òptims per a l’aïllament requerit per les comunitats religioses. La importància de l’indret és tal que el nom de la comarca, Priorat, pren el nom de l’antic prior d’Escaladei. La cartoixa, per tant, dona nom a tota una comarca i li atorga un seguit de valors artístics i culturals.

Els ulls de la història

Socialitzar el patrimoni és un dels grans objectius de qualsevol país que vol defensar i difondre la cultura pròpia. La Generalitat de Catalunya ha trobat la manera de fer-ho amb el projecte “Els ulls de la història, una mirada immersiva sobre el patrimoni català”, impulsat pel Departament de Cultura. Aquesta eina transporta al passat amb la tecnologia del present i els espais del patrimoni cultural català es converteixen en llocs accessibles amb nous relats i noves eines interpretatives gràcies a la tecnologia avançada.

Carme Berges, cap de l’àrea de Monuments i Jaciments de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat, explica a aquest setmanari que a la cartoixa d’Escaladei, a través del projecte “Els ulls de la història”, es pretén millorar l’accessibilitat a l’espai, és a dir, “fer que els continguts històrics sobre què passava a la cartoixa i com hi era la vida siguin accessibles a tothom, no només als visitants que van al monument amb un gran bagatge cultural al darrere”. Un altre objectiu seria “actualitzar els relats dels monuments, és a dir, posar més el focus en segons quins monuments i introduir la perspectiva de gènere i una perspectiva de classe”. En el cas de la cartoixa, des del Departament de Cultura han situat com a protagonista no un monjo de l’elit, sinó un monjo “que complia funcions més manuals i administratives”. Es tracta de l’esmentat Joaquim Joncosa, artífex de les pintures de l’església. El tercer objectiu seria millorar l’experiència de la visita i donar a conèixer aquest monument tan important amb un ventall més ampli de visitants.

La consellera Hernández Almodóvar / Arnau Pascual Monelles

Amb la finalitat de fer arribar el patrimoni a tota la societat “Els ulls de la història” no només garantirà l’accés de la població als museus, jaciments i altres milers d’espais culturals catalans, sinó que els transmet des d’una visió transformadora, basada en una experiència tant individual com col·lectiva a través de recursos analògics i digitals per tal d’augmentar la vivencialitat i l’impacte de l’experiència. Un mètode que contribueix a generar un record a llarg termini.

Connectar amb el públic a través dels microrelats historiogràfics des d’una mirada contemporània, fer arribar la cultura als centres de secundària amb materials didàctics basats en les noves tecnologies i optimitzar els nous llenguatges digitals són les claus d’aquest projecte que ja funciona a la cartoixa d’Escaladei i que prompte estarà disponible a la Roca dels Moros de Cogul (les Garrigues), al Centre Romànic de la Vall de Boí (Alta Ribagorça), al Monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà) i al Castell de Miravet (Ribera d’Ebre).