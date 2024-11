MÉS REHABILITACIÓ

Hui la sessió ha consistit a passejar per fora de la clínica i per dins. He entrat en un despatx i hem pujat un pis amb ascensor… sense ajuda de ningú però acompanyat del fisio Diega. Ha estatuna bona sessió.

Cada 22 de novembre, se celebra la festivitat de Santa Cecília, una màrtir romana que és considerada la patrona de la música i els músics. Aquest patronatge, però, segons fonts vaticanes , estaria fundat sobre un error de transcripció.

Cecília era una jove romana que va viure entre el segle II i el segle III d.C. Provenia d’una família noble, però, renegant del paganisme decidí acostar-se al cristianisme. Pel seu rang, va casar-se amb un altre jove cavaller romà anomenat Valerià, i, durant el seu casament, van decidir convertir-se al cristianisme i dedicar la seva vida a Déu. El governador de Roma, sabent la conversió els dos esposos, va ordenar que fossin detinguts i martiritzats.

És precisament en el relat del martiri on trobem l’errada que ha fet que Cecília sigui considerada la protectora de les arts musicals. La Passio, és a dir, la crònica martirial indica que Santa Cecília va ser martiritzada cantantibus organis, que en llatí vol dir “mentre cantaven els instruments”. Amb aquesta descripció és fàcil imaginar la santa salmejant estoicament mentre se li infligia el martiri per la seva fe, però, segons sembla, aquesta imatge té poc a veure amb la descripció original dels fets perquè la figura històrica de Cecília tenia ben poca cosa a veure amb la música o el cant.

El terme llatí cantantibus seria, segons els recents estudis, un error de transcripció de la paraula llatina candentibus. Aquest error implicaria que en lloc de ser martiritzada mentre “cantaven els instruments”, Cecília va ser martiritzada mentre “cremaven els instruments del martiri” quan Déu va voler protegir la jove. D’aquest error de transcripció, fet probablement per un monjo amanuense medieval, Santa Cecília va arribar a ser la patrona de la música i la protectora dels músics.

De fet, la festa de Santa Cecília se celebra amb molta intensitat en molts punts del país, perquè, tot i el possible error, encara avui dia és reconeguda com a patrona per les persones que es dediquen a la música i gaudeix d’una forta popularitat, tant en persones creients com no-creients. Aniol Botines, gerent del Cor Francesc Valls, assenyala que “Santa Cecília com a músic és el nostre referent. Pels músics que són creients és el seu referent espiritual, i pels músics en general és una tradició on sempre s’han fet concerts i misses. Compositors com Haendel, com Purcell, i fins i tot des de l’edat mitjana, el renaixement o més actualment, han compost molta música per celebrar la festivitat”.

Enguany, la catedral de Barcelona se suma a engrandir la festa de la patrona dels músics. A les 12 hores, acollirà una missa solemne en honor a Santa Cecília, patrona de la música. L’acte tindrà lloc a l’altar major de la nau central i comptarà amb figures destacades com l’organista europeu Juan de la Rubia i el Cor Francesc Valls de la Catedral.

El programa musical inclou cants gregorians, polifonies i obres sacres de compositors com Brahms, Elgar i Händel, a més de l’estrena d’un Al·leluia compost per Carles Prat, mestre del Cor. Amb aquesta celebració, la catedral busca donar una rellevància especial a aquesta festivitat, combinant la tradició i l’excel·lència artística.