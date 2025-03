Los presupuestos de la vergüenza (y alejados del Evangelio) del PP de Mazón y Vox (RELIGIÓN DIGITAL)

“Los presupuestos de la vergüenza”. Así creo que se pueden definir los presupuestos consensuados por el PP del País Valenciano y Vox. Unos presupuestos basados en el racismo, el negacionismo ecológico y el ataque a la lengua propia de los valencianos. Y es que el partido ultra ha impuesto al PP sus posiciones, del todo alejadas del Evangelio y, vergonzosamente, el partido del señor Mazón las ha aceptado y asumido, arrodillado ante las exigencias del partido ultra.

Cuando el PP valenciano ha sido incapaz de aprobar los presupuestos con sus únicos votos, los ha tenido que negociar, arrodillado, ante Vox, asumiendo los postulados antievangélicos y anticristianos de la extrema-derecha española.

El president Mazon, más preocupado por salvar su cabeza (después de la pésima gestión de la dana del pasado 29 de octubre), que por el bienestar de los valencianos, hace suya aquellas palabras de Groucho Marx: “Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”.

Solo hace unos meses, el pacto de gobierno entre PP y Vox en el País Valenciano se rompió porque el señor Abascal se negaba a aceptar menores no acompañados, mientras que el señor Mazon los aceptó. Pero donde dije digo, digo Diego y ahora el señor Mazon, con una actitud totalmente alejada del Evangelio, se ha doblado a Vox, rechazando aceptar más menores no acompañados.

Desde el 29 de octubre, con la pésima gestión de la dana por parte del gobierno Mazon y con 228 valencianos ahogados, hemos constatado la solidaridad de miles de voluntarios que se desplazaron a las comarcas centrales del País Valenciano, llenas de barro y de agua. Fueron miles de voluntarios los que nos mostraron la empatía, la hermandad y la solidaridad con los afectados por la riada, que (ante la pasividad del gobierno valenciano), asoló casas, calles, plazas y pueblos enteros.

Pero ahora el señor Mazóon se olvida de la solidaridad y de una manera totalmente insolidaria y anticristianna, rechaza acoger personas que huyen del hambre y de la guerra. El señor Mazón, de una manera vergonzosa, se arrodilla delante del partido ultraderechista y racista, con el objetivo se salvar su cabeza y contradiciendo lo que aprobó hace unos meses, ahora se niega a reconocer (de una manera inhumana), los menores no acompañados.

Un negacionista como Trump y Abascal

Pero el señor Mazon, que no estuvo en el lugar que había de estar aquel fatídico 29 de octubre, se ha convertido en un negacionista (como los dirigentes de Vox), aceptando los postulados de Trump y de Abascal, rechazando el Pacto Verde Europeo y poniéndose al lado de los que niegan el cambio climático. Irracionalmente, el señor Mazón (y evidentemente el señor Feijóo, que ha bendecido este acuerdo entre su partido y Vox), se pone de lado de los que niegan la acción negativa del hombre sobre la naturaleza.

El papa Francisco nos ha pedido (reiteradamente), que protejamos la creación y que se acabe, de una vez por todas, la agresión a la naturaleza. Pero el señor Mazón, atacando el Pacto Verde Europeo, se pone en contra del Papa y al lado de los negacionistas Trump, Abascal, Le Pene o Meloni.

Pero además, el señor Mazon, con el único objetivo de salvar su piel, y aceptando la imposición de Vox, también ataca la lengua propia de los valencianos, como es definida por el Estatuto de Autonomía. Si en la etapa de Vox en el gobierno valenciano este partido ya se jactaba de atacar nuestra lengua, eliminando subvenciones (mientras las daba a la asociación del Toro de Lidia), ahora el señor Mazón asume el ataque al valenciano de Vox, con el objetivo de destruir la lengua de Sant Vicent Ferrer.

Racistas, negacionistas y antivalencianos

Los presupuestos del gobierno valenciano son los presupuestos de la vergüenza. Unos presupuestos racistas, negacionistas y antivalencianos. Unos presupuestos alejados, como nunca, del Evangelio. Unos presupuestos tan inhumanos y tan antisociales (y por eso tan anticristianos), que se alejan del mensaje de fraternidad de Jesús de Nazaret.

Cuando el Gobierno valenciano del PP se apresura a ocupar los primeros bancos en la catedral de València, en la fiesta del patrono de la ciudad o en la plaza de la Virgen el día de la Mare de Déu dels Desemparats, las obras del PP, con sus presupuestos infames, sitúan a este partido muy alejado de los más elementales principios cristianos.

San José, con María y Jesús, migraron y sin papeles. El gobierno del PP no aceptaría, en su actitud tan inhumana, a la Sagrada Familia.

Me gustaría una palabra de denuncia del arzobispo de València, ante unos presupuestos insolidarios que expulsan a los menores no acompañados, que niegan el cambio climático y que margina la lengua de Sant Vicent Ferrer.

La Virgen de los Desamparados, que, falsamente, dicen honrar los que han consensuado estos presupuestos de la vergüenza, es la madre de los migrantes, de los pobres, de los que marginan el PP y Vox.

Me gustaría que el arzobispo de València no aceptara a los representantes de estos partidos en los actos litúrgicos mientras no rectifiquen las medidas del todo anticristianas, en relación a los menores no acompañados, a la protección de la creación y a la defensa del valenciano.

Que no se llenen la boca (hipócritamente) estos partidos, aclamando a la Virgen de los Desamparados, cuando desprecian y marginan a los desamparados que la Virgen protege.