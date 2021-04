Les banyeres (I)

Sempre m’ha fet por volar. Un dia estava mossegant-me les ungles en un avió quan se m’aproxima un senyor i em diu: “No et preocupes, mor molta més gent d’accidents en la banyera que d’accidents en avió”. Em va llevar la por a volar però ara, cada vegada que entre en una banyera, ho faig tremolant, sobretot en banyera desconeguda.

Quan u està en la banyera s’ha d’enfrontar a éssers enigmàtics com el monocomandament selector dutxa-bany. Per a què és esta palanca? Què passa, que la banyera no es pot omplir amb l’aigua que ix de la dutxa? És aigua distinta o què? Se suposa que és per a provar la temperatura: com ix cap avall, sols et banyes els peus i així proves l’aigua. Com els peus no formen part del cos, podem abrasar-los! Doncs hi ha gent que ha perdut diversos dits fent proves!

Cadascú li té agafat el truc al monocomandament, però en casa aliena un altre gall és el que canta. Estàs allí, obris el’aixeta… i pot passar qualsevol cosa, principalment: