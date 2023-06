“L’aliat natural del PP és Vox, que vol recuperar tot allò que va fer Bauzá i anar més enllà” Ivan Solivellas, delegat de la Plataforma per la Llengua a les Illes VILAWEB.CAT

L’entrada de la dreta significa un canvi de polítiques important. Del punt de vista cultural i lingüístic, el problema és que tendrem un govern de dretes que s’ha trobat una situació força semblant a la que va deixar el govern de Bauzá fa vuit anys. Hi ha moltes coses que l’anterior govern del PP va desfer i que no s’han resolt. La qüestió més clara és que varen retallar els drets lingüístics dels consumidors catalanoparlants i això no s’ha recuperat en dues legislatures de pacte de progrés. I ja sabem, perquè ho ha dit el PP, que eliminaran el requisit lingüístic als professionals sanitaris. El problema és que el PP no té una majoria parlamentària absoluta i l’aliat natural és Vox, que vol recuperar tot allò que va fer Bauzá i anar més enllà. S’han presentat amb un programa electoral clarament contrari a qualsevol cosa que tengui a veure amb la nostra llengua i la nostra cultura.

El problema és que no s’han fet polítiques prou decidides i, en alguns casos, bastant al marge de les entitats de la societat civil. Era un govern tripartit i és molt mal de fer arribar a consensos. A més, els acords de governabilitat varen ser molt poc valents. Els socis minoritaris no van saber marcar unes línies vermelles prou clares. I, sobretot, hi ha un problema de no saber quines polítiques s’han de fer i en quin moment s’han de fer. Què s’ha de fer a partir d’ara? Jo esperaria, hem d’esperar com es configurarà el govern, quins noms hi haurà… Crec que no té sentit fer un discurs d’atac sense saber què volem dir i fer. Ens hem de rearmar discursivament, reorganitzar-nos políticament, superar personalismes que per desgràcia sempre hi han estat, als sectors més progressistes, i fer feina tots plegats. I esperar. A la mínima que hi hagi res fora de lloc, demanar explicacions i reaccionar. Això la Plataforma ja ho ha fet amb el pacte, per tant, esperarem abans de fer o desfer i quan hi hagi govern constituït demanarem les reunions pertinents.