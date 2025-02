LA PENÚLTIMA SETMANA A LA RESIDÈNCIA

L’Arxiabad Luca Fallica de Montecassino ha nomenat Jordi-Agustí Piqué i Collado com a nou prior claustral de l’Arxiabadia el passat 30 de gener. Suposa a efectes pràctics ser el segon de bord en el monestir. Aquest nomenament ha suposat un nou reconeixement a la trajectòria i dedicació d’un dels membres més antics de la comunitat anselmiana.

Jordi-Agustí Piqué és monjo de Montserrat que ha tingut diverses responsabilitats a Roma els darrers anys. La seva formació acadèmica ha inclòs estudis en solfeig, piano i orgue, a més d’un doctorat en Teologia Dogmàtica per la Universitat Gregoriana de Roma. Al llarg de la seva trajectòria, ha exercit com a mestre de cor i director de l’Escolania de Montserrat. A més, ha estat professor al Pontifici Institut de Litúrgia de Sant’Anselmo, institució on ha exercit com a president durant tres mandats. Actualment, també és consultor del Dicasteri per a les Causes dels Sants.

Montecassino, com a bressol de la tradició benedictina, ha rebut “amb entusiasme” a aquest monjo de gran capacitat per a la tasca de guiar la seva comunitat monàstica. Un càrrec que ha hagut d’autoritzar expressament l’Abat President de la Congregació, Ignasi Fossas, ja que Jordi-Agustí Piqué pertany a la comunitat benedictina de Montserrat.

És un nou nomenament significatiu per a la comunitat benedictina de Montserrat després que al setembre el pare Ignasi Fossas fos escollit Abat President de la Congregació Sublacense-Cassinesa.