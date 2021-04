La “normalitat” és el problema (I)

El periodista Ignacio Ramonet escrivia açò en abril de 2020: “La pandèmia va per a llarg. És possible que el virus, després de mutar, regresse. Donada l’enormitat del que està passant, s’aproximen canvis. Encara ningú no sap quins seran. Les coses no podran continuar com estaven. Una gran part de la humanitat no pot seguir vivint en un món tan injust, tan desigual i tan ecocida. Per això, molts deien durant la quarantena: “No volem tornar a la normalitat, perquè la normalitat és el problema”. L’anomenada “vella normalitat” ens dugué la pandèmia. Ara, veus sensates i lúcides reclamen una “nova normalitat”, pero ha de ser amb unes institucions econòmiques i polítiques més redistributives, més feministes i amb major preocupació pels marginats socials, les minories discriminades, els pobres i els ancians”.

Es desitja que arribe una solució eficaç que acabe amb la pandèmia. La majoria posa la seua esperança en les vacunes que eliminen els virus per a sempre. Així ja podrem tornar a la “normalitat” sense pors ni confinaments i seguir vivint com abans amb els nostres problemes quotidians de sempre i amb els modes de viure que ens agraden. Que res ni ningú ens els tornen a canviar…! Perquè, en general, ningú no pensa a canviar, sinó solament sentir protegida la seua salut i millorar el seu tren de vida. Que funcionen la salut i l’economia sense ensurts.

Volem i serem capaços d’inaugurar una normalitat diferent i realment “nova”…? si aconseguim eixir del túnel, qui canviarà de via per a no entrar en un altre túnel? Què podem fer els que volem canviar de rumb o ja ho férem fa temps…? En aquest sentit, recordem un fragment del conte “El capità i el mosso” d’Alessandro Frezza, que Gabriel García Márquez inclou en la seua novel.la “L’amor en temps del còlera”.