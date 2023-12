La mediació intercultural (I)

Davant la presència cresixent de col.lectius migrants constatem que molts/es professionals de l’aspecte social que intervenen en la seua integració social estan poc capacitats per a aquesta tasca. Per això, se’ls hauria d’oferir més ajuda i reforç de mediadors/es interculturales. El mediador/a intervé amb els diversos professionals socials per tal que aquests tinguen millor comprensió dels grups o persones migrants en condicions d’igualtat amb les nostres institucions. És a dir, contribueixen que uns i altres tinguen un diàleg en profunditat i espais comuns de comprensió.

La principal aportació de la mediació intercultural és la seua capacitat per a acceptar mons diversos. Tasca complicada, doncs posar-los en comunicació és fàcil quan es parteix d’una situació d’igualtat, però la tasca és molt difícil quan el desnivell simbòlic i real és tan gran entre la societat majoritària i els grups etno-culturals minoritaris (migrants, gitanos, exclosos…)

Cal un canvi intern en les institucions públiques per tal que es produïsca una presa de consciència sobre la situació de multiculturalitat significativa que va creixent en la nostra societat. Amb la presència de migrants als nostres pobles i barris, els seus carrers es perceben distints a fa vint anys, també les escoles van canviant la seua composició i les seues necessitats; els hospitals es troben amb pacients a qui no entenen; els serveis socials no saben com actuar amb les persones diferents que són ara els seus usuaris, etc. Els canvis són clars, però les institucions no sempre estan canviant amb el mateix dinamisme.