La Intel.ligència Artificial (IA) és una tecnologia que permet als ordinadors i robot realitzar treballs, més o menys repetitius, que normalment requereixen intel.ligència humana, com comprendre un llenguatge, reconéixer imatges, prendre algunes decisions i moltes més tasques. El que la fa especial és la seua capacitat per a adoptar decisions a partir de dades i experiènciwa prèviament aportades als seus sistemes. Són capaces de recopilar, usar i fer anar moltes dades, fer-ho a gran velocitat i treure les seues propies conclusions.

La IA ja està transformant la nostra vida diària i sectors molt importants en la nostra societat:

SANITAT: Diagn+ostics més precisos i tractaments personalitzats, operacions en la distància o per ordinador…

ECONOMIA: Detecció de fraus i analísos d’inversions.

AUTOMOCIÓ: Vehicles autònoms més segurs i eficients (trens, avions, navegadors per a vehicles…)

EDUCACIÓ: personalitzada per a cada alumne, segons els seus interessos i capacitats.

Però tots els avenços tècnics tenen riscos, com quasi tota l’activitat humana. Per aquesta raó cal que l’ètica s’incorpore a aquesta nova tecnologis i siga utilutzada com una eina per tal que facilite la vida de les persones, i no es moga exclusivament per motus econòmics i de rendabilidat, el que suposaria deixar que la persona siga el centre i el que alixò suposa per a la societat. Cal que la IA siga una eina més en la consecució d’una millor qualitat de vida entre els éssers humans i en la seua relació amb l’entorn.

Les empreses tecnològiques, amb una gran inversió de capital en el seu desenvolupament i posada en marxa, busquen la rendibilidat, en molts casos sense limutació alguna, i per tant, han de ser controlades en l’esmentada activitat a través de lleis i normes que np ens converteixen les persones en robots, que ens influeixen amb aquestes eines i ens manipulen en el nostre pensament, en les nostres decisions plítiques. Molt preocupants són les aliances entre les grans empreses tecnològiques i els líders polítics d’un o altre signe, i les notícies que les eleccions poden ser manipulades per aquestes noves tecnologies, amb el que les decisions dels pobles estarien manipulades pels grans capitals.No tot és IA. Les màquines i els ordinadors realitzaran treballs de forma més ràpida i eficient que les persones, però per aquesta raó hem d’enfortir els valors que les persones tenim i que ens diferencien de les màquines: la capacitat per a distingir la bondat, la raó de la senseraó, l’empatia en el germà que tenim al costat nostre, l’amor… En definitiva, que hem de potenciar tot allò que ens fa realment persones, que ens apropa als altres humans i a la natura.