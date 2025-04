La Intel.ligència Artificial ens exigeix ser més humans (I)

Un dels puntals del que s’ha vingut a anomenar Quarta Revolució Industrial està essent la IA (Intel.ligència Artificial). A poc a poc va ocupant més espai en el nostre dia a dia, encara que no en som conscients. Des de fets encara exòtics com queen les eleccions d’una important ciutat de Japó la tercera força política haja estat la IA, a estafes com la que patí un ocupat a Hong Kong, que féu una transferència de 25 milions de dòlars seguint les indicacions d’una teleconferència en què van suplantar la identitat dels seus caps, fins el fet que les grans teconlògiques invertiren en xicotetes centrals nuclears per a poder abastir d’energia centres de dades l’empremta de carboni dels quals ja ha superat la de l’aviació.

Juntament a aquests aspectes preocupants, la IA també té altra cara en ajudar-nos a millorar els diagnostics mèdics o les prediccions meteorològiques, en permetre’ns fer anar robots assistits que realitzen operacions de cirurgia d’alta precisió, en facilitar-nos els viatges amb el navegador del cotxe, o a trobar en internet alguna cosa que ens cal. La realitat és així, dual. I les postures davant l’arribada de la IA també: van des d’una desconfiança que quasi recorda els artesans luditas que cremaven a principis del segle XIX les noves màquines que començaven a implantar-se perquè temien perdre els seus treballs, fins aquells tecno-optimistes que diuen que la gran aportació de l’homo sapiens en l’escala evolutiva serà la de deixar darrere d’ella màquines més capaces que ell.

La IA duu desenvolupant-se des dels anys 60, però és ara quan s’està concretant en solucions tangibles, ja que fins ara la tecnologia existent no ho permetria; i encara que estem en una fase inicial, el cert és que la velocitat amb què evoluciona sols és comparable a la quantitat de diner que s’hi inverteix. Els que desenvolupen els programes d’IA el que han fet és intentar imitar el funcionament del nostre cervell per a implantar-lo als ordinadors. El procés comença per entrenar els programes o algoritmes per tal que puguen aprendre; per exemple, els ensenyen centenars de fotos de diverses cadires per tal que l’algoritme sàpia el que és una cadira. A continuació, es recorre a desenvolupar un mecanisme de prova i error. Es fixa un objectiu, es prova una solució, es compara amb l’objectiu, corregeixen les desviacions i proven una altra solució millorada, així fins arribar a l’objectiu. I tot això extremadament ràpid. Entrenar una IA de les més conegudes com la del xat ChatGPT en la seua versió 2.0 costà prop de 2 milions de dòlars; la versió 4.0 ha costat més de 100 milions.