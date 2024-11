La DANA deixa ja 202 víctimes mortals (À PUNT)

Les tasques de cerca i rescat han descobert nous cadàvers que amplien el llistat de víctimes mortals; l’encapçala Paiporta, on les inundacions han matat 62 persones

Les víctimes mortals per la DANA arriben ja almenys a 202, segons l’últim balanç del Centre de Coordinació Operatiu Integrat d’Emergències, el CECOPI. Les tasques de cerca i rescat han permés descobrir nous cadàvers i han afegit vora cinquanta morts al recompte oficial anterior.

La troballa de nous cossos a les pedanies del sud de la ciutat de València ha elevat a tretze la xifra provisional de persones mortes a la capital. Dijous se’n van localitzar huit al barri de la Torre; entre elles, un agent de la Policia Local i una dona que han trobat morta a casa. També es va confirmar la mort d’una altra que havia sigut traslladada a l’hospital, segons va informar l’alcaldessa María José Catalá. El dia anterior s’havien confirmat quatre morts.

L’Ajuntament d’Utiel, que va patir el desbordament del riu Magre, ha confirmat la mort de sis veïns. Més al sud, Xiva (Foia de Bunyol) informa ja d’altres set morts. Hi ha molta preocupació al municipi per les persones desaparegudes a la part baixa del poble, que vivien a casetes de camp que han desaparegut després del desbordament del barranc. Els problemes d’accés i les dificultats en la comunicació telefònica estan agreujant la incertesa sobre el parador d’estes persones.

Paiporta és, però, el municipi més afectat. L’alcaldessa Maribel Albalat ha confirmat la mort de 62 persones: prop de vint més de les estimacions inicials. Des de dimecres, Albalat parla de la possibilitat de “desenes” de defuncions. Entre les víctimes que s’han confirmat hi ha sis ancians que han perdut la vida en una residència. Dos agents de la Guàrdia Civil desapareguts per la inundació de la caserna es donen per morts. El poble del costat, Picanya, informa que sis veïns han perdut la vida.

L’alcalde de Massanassa, Francisco Comas, estima que la DANA ha causat una desena de víctimes mortals a la localitat. A Catarroja es parla de vora quinze persones mortes, si bé són xifres confuses perquè el balanç l’ha fet el veïnat dels cossos que van traient dels baixos. A Benetússer hi ha dos veïns en parador desconegut des de la nit de dimarts. A Aldaia es parla de cinc morts.