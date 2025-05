Aquest ha estat el llibre que acabe de llegir. Escrit per Josep Vicent Frechina. El llibre passa per la figura clau en la història de la música actual del nostre país. Vicent Torrent ha estat un bon mestre de l’extraordinària escena musical del País Valencià. Ens acosta a la seua figura i obra l’autor. Per tal d’entendre qui som i d’on venim el llegat de Vicent Torrent és imprescindible. En recomane la lectura.