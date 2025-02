Josep Miquel Bausset, Cien días después de la Dana, la Iglesia no puede continuar instalada en una cómoda neutralidad “Me gustaría tener obispos y sacerdotes como Nàcher, como la obispa Mariann Budde, una jerarquía como la alemana Cien días después de la Dana, la Iglesia no puede continuar instalada en una cómoda neutralidad

Lo dije en un artículo mío en Religión Digital el 7 de enero de 2022. Y lo sigo afirmando ahora. Ante situaciones injustas, la Iglesia no puede callar ni mirar hacia otro lado. Así lo afirmaba el obispo Desmond Tutú, ya que, ante una injusticia, la pretendida neutralidad te sitúa al lado de los opresores y no de los oprimidos.

En 1950, ahora hace 75 años, el obispo de Solsona, el valenciano Vicent Enrique Tarancon, no se mantuvo neutral. Eran tiempos de estraperlo y de hambre y la gente de esa diócesis no tenía pan para comer. Tarancon llamó a diversas puertas de la Administración franquista para encontrar una solución, sin ningún resultado positivo. Y ante la indiferencia del gobierno del estado, Tarancon escribió su pastoral, “El pan nuestro de cada día”, donde denunció la pasividad de los gobernantes, que no habían movido un dedo para solucionar el problema del hambre en la diócesis de Solsona. Tarancon fue llamado el “obispo rojo”, pero ante su valiente denuncia, la gente tuvo el pan que necesitaba.

Tampoco Jesús no fue neutral ni miró hacia otro lado, ya que denunció las mentiras y la hipocresía de los fariseos y de los maestros de la Ley. Por eso lo mataron. Jesús estuvo al lado de los oprimidos, de los pobres, de los publicanos y de las prostitutas. No estuvo nunca al lado de los opresores. Si Jesús hubiese sido amigo de Herodes y de Pilatos, no lo habrían matado. Habría muerto, anciano y en la cama. Pero Jesús no fue neutral, como lo pretende ser la jerarquía de la Iglesia ante situaciones injustas.

Y por eso, por mirar hacia otro lado, por querer ser neutral, la sociedad identifica (muchas veces con razón), a la jerarquía española y valenciana con la derecha. Esa jerarquía que denunciaba y se manifestaba en defensa de la clase de religión o contra el divorcio o el aborto, calla ante las injusticias y las mentiras de la derecha.

Hace unos años, el cardenal Cañizares casi canonizó al que fue presidente de las Cortes valencianas, el señor Juan Cotino, “un hombre bueno de verdad”, como dijo el arzobispo, ahora emérito, de València. Cuando murió el señor Cotino, el cardenal Cañizares dijo que “Dios lo ha librado de una presunta condena por algo injusto que se pretendía contra él y Dios se lo ha llevado antes con Él” (Religió Digital, 17 de abril de 2024). El cardenal Cañizares, que nunca denunció el robo del dinero público por parte del PP en la Generalitat valenciana (con diversos condenados en la cárcel), habló del señor Cotino como “mártir de la fe”, cuando en realidad (como reconocieron sus sobrinos), “su tío amañó el contrato de las ITV para la empresa Sedesa”.

Hoy, 6 de febrero, se cumplen cien días de la Dana que azotó con fuerza a diversas comarcas del País Valenciano, desde Utiel y Xiva a Aldaia, Paiporta, Sedaví, Alfafar, Llombai, l’Alcúdia i Algemesí, entre muchas otras localidades valencianas. Las reiteradas mentiras del presidente de la Generalitat, que ha dado diversas versiones de su almuerzo (de más de tres horas) de ese fatídico día y las falsedades de sus consellers, intentando echar la culpa al gobierno del estado, no han sido denunciadas por la Iglesia.

Estamos acostumbrados a las mentiras del PP (y al silencio de la jerarquía de la iglesia) con el Prestige, el chapapote y los “hilitos de plastelina”. Y también con las mentiras sobre el atentado del 11 de marzo, que el gobierno del señor Aznar atribuyó a ETA, cuando las investigaciones ya daban por hecho que era un atentado yihadista. O a las mentiras del Yak-42. O a las mentiras del accidente del metro de València, el 2006.

Como si se lo estuviese diciendo al gobierno valenciano, el obispo (también valenciano), de Tegucigalpa, José Vicente Nàcher, denunciaba recientemente a las personas cobardes “que mienten”, ya que “la mentira sólo es vacío y negación”. Este obispo valenciano afirmaba, con la valentía de los profetas: “No dejemos que la repetición de mensajes haga aparecer la mentira como normal, inevitable o buena, porque no lo es”. Y como si pensase en la pésima gestión de la Dana por parte del gobierno valenciano, el obispo José Vicente Nàcher (nacido al barrio de Montolivet de la ciudad de València), decía: “Todo el mal entra por la mentira”, mientras que “lo que realmente existe y da vida en plenitud, es el espíritu de la verdad, el que Jesús nos dejó”. El obispo Nàcher, con la valentía de los profetas, decía aún: “La falsedad, por su falta de fundamento, es reiterativa, hasta llegar a confundir el entendimiento entre las personas” (Religión Digital, 4 de febrero de 2025).

Me gustaría tener obispos y sacerdotes como el obispo Nàcher: valientes y audaces, que no se casan con nadie ni adulan el poder. Que denuncian, con valentía, las mentiras y las falsedades. No una jerarquía que mira hacia otro lado y que, por “neutralidad”, no sabe alzar la voz para denunciar la actitud inmoral e indecentes de determinados políticos. Me gustaría tener una jerarquía como la alemana, que se ha distanciado explícitamente de la AfD, que la describen “como no elegible para los cristianos” (Religión Digital, 1 de febrero de 2025). Los obispos alemanes, que han aprobado por unanimidad el texto, “El nacionalismo (excluyente) y el cristianismo son incompatibles”, han afirmado que “la participación en la AfD, debe considerarse como una actitud anticristiana”. Me gustarí tener una jerarquía como la obispa estadounidense Mariann Budde, que, delante de Trump, habló alto y claro.

A pesar del silencio y de la “neutralidad” de la jerarquía del País Valenciano (y de España), es importante destacar la presencia, en medio del dolor de nuestro pueblo, del arzobispo Benavent, acompañado del Vicario Episcopal de una de las zonas más castigadas, Jesús Corbí, los dos con barro (y también otros sacerdotes y religiosas), solidarios con los afectados de la DANA. Ésta es la Iglesia que sabe ensuciarse las manos de barro, literalmente, para ayudar a nuestro mundo, a los que están sufriendo. Esta es la Iglesia creyente y más todavía, creíble, que está al lado, como Jesús, de los que sufren. Por eso el papa Francisco, decía a Sor Lucía Caram, al P. Ángel y a los sacerdotes Peio Sánchez y Xavier Morlans: “Hay que recoser el tejido social, reparando desigualdades”, ya que ninguna persona “no puede quedar indiferente ante el sufrimiento del hermano”. Por eso el papa ha dicho que “ayudar a los vulnerables, es siempre un privilegio”.

Es la hora de la solidaridad. Y pienso en los bancos, que, (es bueno tenerlo en cuenta), fueron rescatados con dinero de todos. Cabe recordar que hasta septiembre del año pasado, CaixaBank ganó 4248 millones de euros y el Banco Santander, 9309 millones de euros. ¿Qué harán a favor de sus clientes afectados por la DANA y de la sociedad valenciana? ¿Sabrán ser solidarios o mirarán hacia otro lado? Mirarán a las personas o solo su bolsillo y sus beneficios? ¿Por qué no congelan hipotecas y bajan los intereses para la gente que ha sufrido esta DANA? ¿Serán sensibles al sufrimiento de la gente o no harán nada?

Pero es también tiempo de pedir responsabilidades a los que tomaron decisiones equivocadas, que, ciertamente, agravaron, y mucho, las consecuencias de esta terrible riada, con 227 personas fallecidas. Y es tiempo de denunciar las mentiras y las falsedades.

Esta DANA también ha producido cuantiosas pérdidas económicas, además de los problemas de salud mental que encontraremos, en todos los que han sufrido los efectos de estas lluvias, ante la inoperancia del gobierno valenciano.

Lo que los valencianos no podremos olvidar nunca, es la riada de solidaridad de los vecinos de los pueblos afectados por las lluvias (y de los voluntarios de las poblaciones que no han sufrido la DANA y de los que han venido de fuera del País Valenciano, con camiones cargados de alimentos), y que demuestran, como decía la periodista Isabel Olmos, la parálisis del gobierno valenciano en la desastrosa gestión de esta crisis. En mi pueblo, con calles y casas llenas de barro (y con tres personas fallecidas), han venido voluntarios de Antella, de Palomar, de Ontinyent… Una riada de solidaridad de gente buena, generosa y desinteresada, que han hechos con sus manos y con sus palas mucho más que las autoridades que tenían el deber de proteger a los ciudadanos valencianos.

Y es que “si callan los hombres, hablarán las piedras”. Y si callan los obispos y los sacerdotes, “hablarán las piedras”

No podemos mantenernos neutrales ante la injusticia y las mentiras de los políticos. No fue neutral Tarancon, ni Hélder Câmara, ni Óscar Romero. Ni ha sido neutral la obispa Budde, ni el obispo Santiago Agrelo, ni el obispo José Vicente Nàcher, ni los obispos alemanes. Ni fue neutral la Iglesia durante el franquismo, que apoyó a la dictadura. Aunque eso, según los obispos de aquel tiempo, no era hacer política. Y ahora, con la excusa de la neutralidad, no se quiere hacer política. Como si el silencio de la jerarquía, que para mantenerse neutral no denuncia la injusticia, no fuese también hacer política.

Cien días después del 29 de octubre, con una Dana que se cobró la vida de 227 valencianos, me gustaría que la Iglesia no continuase manteniéndose neutral. Mirando hacia otro lado. Me gustaría que la Iglesia, como hizo Jesús, se pusiese del lado de las víctimas de la Dana y denunciara las mentiras de aquellos que huyen de la verdad, para ocultar su ineptitud. Lo dijo el señor Feijóo, cuando afirmó que el señor Mazon estaba “noqueado”.

Cien días después de la Dana, la Iglesia no puede continuar instalada en una cómoda neutralidad.