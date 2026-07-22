Josep Miquel Bausset València16 JUL 2026 6:00 Justícia o ètica?

Justícia o ètica?
Dóna la casualitat que la majoria dels bisbes moderen el llenguatge (massa i tot) pel que fa a la corrupció del PP. Però són durs i implacables amb els partits d’esquerra
Aquest és el quid de la qüestió pel que fa a les paraules de l’arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, en la seua conferència ‘El colapso de la democràcia. La oportunidad para una geopolítica al Servicio del ser humano’.
L’arquebisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal Espa-nyola, va dir en aquesta conferència (organitzada pels Cursos d’Estiu de la CEE), que “quan un Estat oblida l’ètica, es converteix en una colla de lladres. A les proves em remet”. Posteriorment, l’arquebisbe de Valladolid va dir que les seues paraules (que han alçat tanta polseguera), no es referien al govern de Pedro Sánchez. Però molts van vore clarament, que eren un míssil llançat contra el govern de l’Estat espanyol.
No és la primera vegada que l’arquebisbe Argüello fa unes declaracions, per a mi, desafortunades. Fa només any, en una entrevista al diari ABC, l’arquebisbe de Valladolid va demanar eleccions anticipades. Curiosament, el mateix que demanen el PP i Vox!
He vist els tres capítols de Bajo tierra. El accidente del metro de València, (un treball d’investigació magnífic), que ens ha ofert el diari Levante-EMV. I recorde que aquell 2006, cap bisbe del País Valencià no va denunciar les mentides, el relat fals i la versió indecent que el govern valencià va donar sobre de l’accident del metro. Els bisbes valencians, desgraciadament, ni denunciaren les mentides i la manipulació del govern valencià en el cas del metro, ni tampoc ho han fet en el cas de la dana. Lamentablement, cap bisbe no va denunciar la farsa de les comissions d’investigació del metro i de la dana, propiciades pel govern del PP (el d’abans i el d’ara), que tancaven en fals una investigació.
L’accident del metro era previsible i evitable. I les víctimes de la dana també s’haurien pogut evitar, si el govern valencià haguera actuat responsablement. I cap bisbe no va denunciar la negligència del govern valencià, tant en el cas de l’accident del metro, com en la dana.
Crec que seria convenient que els bisbes feren cas del que va dir el papa Lleó en el seu discurs al Congrés dels Diputats, quan demanà als polítics (i això també és vàlid, i més i tot per als bisbes!), que moderaren el llenguatge i que abandonaren la desqualificació dels adversaris. I dóna la casualitat que sí, la majoria dels bisbes moderen el llenguatge (massa i tot), pel que fa a la corrupció del PP. Però són durs i implacables amb els partits d’esquerra.
En la seua conferència, l’arquebisbe Argüello citava La Ciutat de Déu, de Sant Agustí, concretament el capítol IV, del llibre IV. En llatí, les paraules citades per l’arquebisbe Argüello, són les següents: “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia”. La traducció d’aquest text llatí, és: “Suprimida doncs la justícia, ¿què són els regnes sinó una gran colla de lladres?”. Ara bé, Sant Agustí parlava de justícia, mentre que l’arquebisbe Argüello substituí aquesta paraula, per, ètica.
El paràgraf sencer en el que s’inscriu aquest text, és el següent: “Quan va ser capturat un pirata i va ser presentat a Alexandre el Gran, el rei li preguntà: per què infestes els mars? I ell, atrevidament, li contestà: Per la mateixa raó que tu infestes el món. Jo ho faig amb una xicoteta barca i em diuen lladre. Tu ho fas amb una gran flota i et diuen emperador. Suprimida doncs la justícia, ¿què són els regnes sinó una gran colla de lladres?”. Sant Agustí narrava aquesta anècdota, per fer vore que el pirata captiu i Alexandre el Gran, feien el mateix. El primer, amb una xicoteta barca i el segon, amb tota una flota. Sant Agustí volia deixar clar que un regne sense justícia, moralment no es diferencia en res d’una cova de lladres. I és que un regne només és legítim si es fonamenta en la justícia.
En les paraules de Sant Agustí veiem que el pirata parlava de justícia, no d’ètica. Per això, com deia el jesuïta J. Baquer, “la traducció incorrecta de justícia per ètica, traeix el text. ¿Per què l’arquebisbe Argüello no digué justícia, sinó ètica?” (Religión Digital, 12 de juliol de 2026).
Si en el seu discurs l’arquebisbe de Valladolid haguera dit “justícia”, hauria pogut estar criticant (amb l’expressió: “una colla de lladres”), el poder judicial. ¿Potser per això el president de la CEE no va dir justícia, sinó ètica?
Per altra part, les paraules de l’arquebisbe Argüello (“Quan un Estat oblida l’ètica…..”), ens porten a preguntar-nos, a què es referia l’arquebisbe de Valladolid quan parlava d’Estat. Només és Estat el govern del senyor Sánchez? Evidentment que no! L’Estat comprèn totes les estructures de govern (i per tant totes les Administracions) que vetlen pel bé comú. És a dir: el govern central, la policia, l’exèrcit, els jutges i també les comunitats autònomes. De fet, el màxim representant de l’Estat en una comunitat autònoma, és el president d’aquest territori. Per això el representant ordinari de l’Estat al País Valencià (no el representant del govern!), és el president Pérez Llorca.
A vore si l’arquebisbe Argüello amb les seues paraules es referia a la judicatura o a algun govern autonòmic, quan deia que “suprimida la justícia, els regnes són una cova de lladres”.
En què (o en qui) estarà pensant realment el president de la CEE, amb la seua expressió: “Colla de lladres”?
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