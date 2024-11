Josep Miquel Bausset 16 D’OCT. 2024 6:25 Rebaixes Mazon

Abans, les rebaixes començaven el gener. Ara el senyor Mazon les ha fet en ple mes de setembre, amb una mesura del tot arbitrària, demagògica i totalment acientífica, com ho recollia l’article, «Valenciano para todos» (Levante, 2 d’octubre de 2024) de la periodista Isabel Olmos: «La medida de la Generalitat de repartir certificados de valenciano como si de muñecas de tómbola se tratara, denigra, todavía más, la precaria situación de la que, hoy por hoy, todavía es lengua oficial de la Comunidad Valenciana».

El senyor Mazon ha decidit regalar el títol de valencià a les persones que hagin aprovat l’assignatura de valencià, des del curs 2008-2009 en educació obligatòria, batxillerat o Formació Professional, sense necessitat d’acreditar-ne el nivell. Ni més ni menys que 337000 títols de valencià ha regalat el senyor Mazón! I damunt té la barra de dir que amb aquesta mesura s’acaba la «imposición del valenciano», cosa del tot falsa, ja que si s’hagués imposat el valencià a l’ensenyament, el senyor Mazon sabria parlar valencià. I no ho fa gairebé mai!

Però el cinisme del senyor Mazon amaga que també a primària, a ESO, a batxillerat i a FP, hi ha «imposición» del castellà i de l’anglès. ¿O no s’imposa el castellà i l’anglès a l’ensenyament? I per al senyor Mazon això no és cap problema! Però amb el valencià, res de res!

Si el president de la Generalitat del País Valencià regala els títols de valencià amb aquesta lleugeresa, ¿és possible que el senyor Mazon obtingués el títol d’advocat, només pel fet d’haver assistit a un judici?

Posats a fer rebaixes, ¿per què el senyor Mazon no dóna el títol de llicenciat en medicina, a aquells que hagin fet un curset de primers auxilis? També podria donar el títol de llicenciat en Història de l’Art, a aquells que hagin anat a visitar un museu. O que doni el títol d’arquitecte, als qui facin el plànol d’una casa.

¿I quina és l’explicació de la mesura antipedagògica del senyor Mazon? El president de la Generalitat del País Valencià odia el valencià i pretén rebaixar la nostra llengua, amb l’objectiu de fer-la desaparèixer. Com el seu conseller d’Educació, que va posar en dubte el caràcter científic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la seua autoritat pel que fa al valencià. ¿Aquest mateix conseller posaria en dubte el caràcter científic de la Real Academia de la Lengua?

¿Per què el senyor Mazón no fa el mateix amb l’anglès o amb el castellà? ¿Per què si un jove aprova l’assignatura d’anglès o de castellà, no rep també l’acreditació d’aquestes llengües? Ah, clar! Perquè el castellà i l’anglès són llengües de primera i per al senyor Mazón, el valencià és una llengua de segona! I mentre que el Sr. Mazon no s’atreveix a rebaixar el castellà o l’anglès, fa rebaixes amb el valencià.

Qualsevol dia el senyor Mazon ens sorprèn (o no!), afirmant que la terra és plana i que no existeix la llei de la gravetat. Això seria una barbaritat i un ridícul! Com ho són les antipedagògiques rebaixes Mazon amb el valencià.