JO VAIG A LA PRESÓ

Constantment s’està parlant aquests dies de la presó. Per un motiu o altre, hi entren noves persones. I perceb en la societat un ambient de ganes de càstig. Tot el temps ens sembla curt i tot càstig, xicotet.

Un sacerdot puja com a voluntari cada quinze dies a la presó a celebrar missa els diumenges. I puja com a voluntari. Això li ha dut a pensar perq què ho fa?

Per què vol les persones preses? Hi descobreix persones. I creu en les possibilitats de descobrir qualitats i ser persones noves. Les persones que estan allí no necessiten càstig sinó redescobrir i creure en les seues possibilitats.

Veu en la societat l’intent que el càstig siga major. Ell prefereix que fem tots, un esforç per ajudar a curar-los. Ells són malalts. El bo serà descobrir la seua malaltia i tractar d’acompanyar-los per tal que es curen. Enviar a tots, encara que siga mentalment, el nostre estima, apreci, lliurament per tal que es curen. Els presos deixaran de comertre mals el dia que se senten volguts de veritat.

Segons la constitució espanyola les presons tenen com a objectiu la recuperació i reintegració.

Ha viscut 30 anys en sa casa amb persones immigrants, presos, prostitutes… I crec que ha servit per tal que aqueixes persones visquen en un ambient normal. Imagineu-vos una societat en què acollírem així les persones.

En estimar una persona, estic estimant Jesús de Natzaret. Ser cristià és estimar l’altre, tal com és. Tots som un poc malalts i sempre hi ha debilñitats en el nostre ésser que necessitem recuperar i curar. Tots necessitem de la resta. Pense que els presos són expressió d’una societat malalta.

És cert que la majoria dels presos han comés grans faenes. Però major és la capacitat d’estimar, de sanar, que tenim les psrsones. Contra grans críms, majors amors.

M’agradaria que no es donaren als mitjans aquestes notícies tornant mil vegades sobre elles. Que no ens fem tots jutges. Cal netejar el nostre noticiari. Simplement pensar que aqueixes persones acusades són família nostra.

I sobretot, sent una gran alegria en voler-los, en manifestar-los el meu amor. Va a ser l’energia que els cura. Ací està la recepta per a sanar la societat.