JA HEM ARRIBAT A LA FI DE L’ESTADA A LA RESIDÈNCIA

Aquesta vesprada posarem el punt final a l’estada a la residència COLISÉE VALÈNCIA EL SALER. Hui si Déu vol, ja dormirem a casa.

Sant Valentí, capellà romà martiritzat amb Claudi el Gòtic

14 de febrer de 2025

Commemorem, en primer lloc, els germans sant Ciril, monjo, (+ 869) i sant Metodi, bisbe (+ 885), evangelitzadors dels pobles eslaus de l’est d’Europa i també patrons d’aquest vell continent. La inculturació i el diàleg entre les religions són els reptes que també afrontaren aquests dos grans sants quan se’ls encomanà la tasca d’anunciar l’Evangeli a Moràvia i, de rebot, a l’Europa nord oriental, d’acord amb el patriarca de Constantinoble. El 868 el papa Adrià II aprovà els seus mètodes

I són moltes les parelles que avui celebren sant Valentí. Anterior a qualsevol reclam comercial, sant Valentí ha estat venerat a casa nostra des de fa temps. La devoció es propagà des de Sant Miquel de Cuixà i es venerava a molts altres indrets de casa nostra (p. e. Sant Benet de Bages). La primera referència del sant és del s. IV, quan el papa Juli I (337 – 352) li consagrà una basílica a Via Flamínia, on Valentí hauria donat els terrenys per construir-la. Posteriorment se’l venerà com a sant. Sant Gregori el Gran (590 – 604) parla de la festa que tenia dedicada a Roma. i, al s. VII, es va redactar la història del seu martiri: seria un capellà romà martiritzat amb Claudi el Gòtic, cap el 268.

A Roma, es representa als frescs (s. VIII) de Sta. Maria Antiga i, des del s. IX, les seves relíquies es veneren a Santa Praxedes. Com passa sovint amb sants de perfil històric incert, sant Valentí té homònims paral·lels que en serien desdoblaments. Es representa amb els vestits litúrgics dels capellans: alba, estola, casulla… Als països germànics, amb ornaments litúrgics de bisbe. Una espasa clavada al pit fa referència al seu martiri. Un sol a la mà, per haver retornat la vista a una noia, també perquè aquests dies el sol va guanyant terreny.

La superposició del seu dia a cultes a Bacus i a Eros, seria l’origen de la vinculació amb els enamorats, que tenen altres protectors. També perquè es diu que ara comencen a aparellar-se els ocells. Se l’invoca contra l’epilèpsia i altres malalties d’arrel psíquica, se li demana protecció contra les invasions de ratolins als camps i bon temps pels sembrats, que ja han brotat. A casa nostra l’invocaven, per trobar xicot, les solteres d’edat avançada i les vídues. Als nostres camps es deia, per sant Valentí, l’ametller a florir.

També es recorden avui

Sant Joan Baptista de la Concepció, prevere trinitari i fundador dels Trinitaris Descalços que morí a Granada el 1618.

El martiri del beat Vicent Vilar i David, seglar que havia refugiat a casa seva capellans i religiosos, a València el 1937, víctima de la persecució religiosa de la guerra civil.

Les esglésies luteranes[ i les esglésies anglicanes també commemoren sant Valentí de Ronma i els sants Ciril i Metodi.