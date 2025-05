JA HEM ACABAT LA FISIOTERÀPIA

Ja fa alguns dies que he acabat les sessions de fisioteràpia. M’he recuperat totalment i ara he encetat sessions de gimnàs per tal de seguir actiu, Les sessions de logopèdia van un poquet més lentes. Però vaig fent.

El día 24, a las 16 h, en algún lugar no desvelado de Compostela Christina Moreira será ordenada obispa de la Iglesia católica el 24 de junio en Compostela “La Asociación de Presbíteras Católicas Romanas (ARCWP) y la Comunidad Cristiana ‘Home Novo’ invitan a la ordenación como obispa de Christina Moreira Vázquez”. Así reza la invitación que está empezando a circular, para dar noticia de un acontecimiento singular (al menos en España): el que una mujer vaya a ser consagrada obispa. Porque la asociación a la que pertenece Moreira como sacerdotisa ya dispone de varias obispas extranjeras ordenadas con sucesión apostólica, entre ellas las tres que se la van a transmitir a la española: Bridget Mary Meehan, Gisela Forster y Christine Mayr-Lumetzberger. La sucesión apostólica es la creencia de que los obispos son sucesores de los apóstoles, recibiendo autoridad y gracia a través de la ordenación episcopal. La Sucesión Apostólica se transmite, pues, a través de la ordenación episcopal, donde un obispo ya ordenado (en este caso, tres obispas), a través de la imposición de manos y la oración, transmite a un nuevo obispo/a el ministerio apostólico y los poderes necesarios para su cumplimiento, garantizando así la continuidad de la misión de la Iglesia desde los apóstoles hasta hoy y de una forma ininterrumpida. Las tres obispas de la ARCWP fueron ordenadas válidamente y, ahora, van a hacer lo mismo con Christina Moreira. El objetivo de tal ordenación, según explica la invitación al acto, es “transmitir la sucesión apostólica en el ámbito de una Iglesia de base circular e inclusiva, para que, a su vez, pueda acompañar y ordenar mujeres llamadas a servir comunidades abiertas, donde serán bienvenidas todas las personas”. La ordenación episcopal tendrá lugar el día 24 de junio, a las 16:00, en un lugar sin especificar. “Cerca de Compostela”, es lo único que dice la nota de invitación. El lugar se mantiene en secreto para evitar la presencia de eventuales personas que, por su ideología u otras razones, pretendan reventar el acto. Por eso, para poder asistir “es imprescindible anotarse en el teléfono 676817226 o en el email luz.galilea2025@gmail.com y, entonces, se les comunicará el punto exacta de la celebración”. La ordenación de obispas en España tiene que seguir siendo clandestina. ¿Hasta cuándo?