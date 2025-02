JA HE FET UNA SETMANA AL POBLE

Novetats, i no precisament bones, en l’estat de salut del papa Francesc. Després de diversos dies de contínues bones notícies, el comunicat d’aquest dissabte a la tarda reflecteix que Bergoglio va presentar “una crisi respiratòria asmàtica de llarga durada, que també va requerir l’aplicació d’oxigen a alts fluxos”.

“Les anàlisis de sang d’avui també han revelat una trombocitopènia (baixada de plaquetes), associada a una anèmia, que ha requerit l’administració de transfusions de sang”, afegeix el comunicat de la Sala Stampa, que subratlla que “les condicions del Sant Pare continuen sent crítiques, per tant, com es va explicar ahir, el Papa no està fora de perill“.

El text del comunicat conclou que el Papa “continua estant alerta” i encara que ha passat tot el dia en la butaca, ho ha fet “amb més dolor que ahir”. “De moment, el pronòstic és reservat”, finalitza el preocupant comunicat.

Article publicat per Jesús Bastante, en col·laboració amb ‘Religión Digital‘