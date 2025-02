JA DUC UNS DIES A CASA

Com tenia previst, vaig arribar a casa (i al poble) divendres a boqueta de nit. I he estat prenent consciència de la tornada a casa i al poble. Ha anat tot molt bé. I des d’ací, vull agrair a l’àrea de fisioteràpia i logopèdia de l’hospital Virgen del Consuelo. I també, i molt especialment, a Diego i Maria, de la UCV sant Vicent Màrtir. Sense la seua professionalitat i ajuda no ho hauria aconseguit. Diego, et desitge una prompta i favorable recuperació.