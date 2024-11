HUI HEM TINGUT LA 1a SESSIÓ DE LOGOPÈDIA

I res més. La setmana que ve continuarem amb les sessions de fisio i logopèdia.

Compromís

Aquest cap de setmana, el País Valencià es planta de nou per les víctimes, per la veritat i per dignitat: #MazónDimissió

Benvolgut Angel

Un mes després d’una de les majors tragèdies viscudes pel poble valencià, el govern de Mazón continua instal·lat en la irresponsabilitat i la mentida. La gestió nefasta, la manca de previsió i la incapacitat de donar explicacions clares han agreujat encara més el dolor d���unes víctimes i unes famílies que mereixen veritat, justícia i dignitat.

Mazón, en lloc d’assumir responsabilitats, ha prioritzat els interessos partidistes i els titulars buits, mentre els valencians i valencianes continuem reclamant respostes i accions efectives. No podem permetre que qui ha demostrat tal negligència i menyspreu seguisca al capdavant de les institucions que han de protegir-nos.

És hora d’alçar la veu i exigir un canvi:

Divendres 29 de novembre, 19:30 h: Concentracions a les places de tots els pobles i ciutats del País Valencià. Podeu consultar en aquesta web els llocs de quedada d’Alacant, Castellò de la Plana o València .

Concentracions a les places de tots els pobles i ciutats del País Valencià. . Dissabte 30 de novembre, 18:00 h: Manifestació massiva a la Plaça de l’Ajuntament de València.

Per la memòria de les víctimes. Per la veritat i la justícia. Per un govern que estiga al costat del seu poble.

No podem callar més. És moment d’unir forces per dir-li a Mazón i al seu govern que el País Valencià mereix molt més que aquesta incompetència institucional.