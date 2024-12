HUI FESTA (no tenim rehabilitació)

/

La jornada “Tota la mar és remor” farà una lectura actual de l’obra de l’escriptora, que la revalua i la situa en el segle XXI

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua organitza, juntament amb l’Ajuntament de Dénia, la jornada “Tota la mar és remor”, dedicada a Maria Ibars, Escriptora de l’Any 2024. En la trobada, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de desembre en la Biblioteca Pública Municipal de Dénia, participaran poetes i estudiosos de l’obra de l’escriptora, que ha sigut objecte d’homenatges per part de l’AVL al llarg de tot l’any. “Es tracta d’una lectura molt actual de l’obra de Maria Ibars, que la revalua i la situa en el segle XXI”, ha explicat l’acadèmica M. Àngels Francés.

Per a la jornada s’ha comptat amb experts que van ser pioners en la reivindicació de la figura de Maria Ibars, com ara Carles Mulet, Antoni Prats, Emili Rodríguez-Benarbeu i Tomàs Llopis. Però també hi participen investigadors que en els últims anys han aprofundit en la importància de la seua obra d’acord amb el context en què es genera, com ara Maria Lacueva, o des de la perspectiva de la geocrítica, segons Julieta Torrents i Alexandre Bataller.

La presidenta de l’AVL, Verònica Cantó, i l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, seran els encarregats de presentar la jornada, que començarà a les 17.15 hores. Les acadèmiques i membres de la Comissió Maria Ibars Àngels Gregori i M. Àngels Francés obriran la sessió amb la conferència “Maria Ibars i el seu espai en la literatura contemporània”. Seguidament, serà el torn del diàleg “Maria Ibars: una baula perduda entre les poetes del seu temps”, amb la participació de la poetessa Noèlia Díaz-Vicedo i la gestora cultural Carme Castells. Tancarà la sessió del divendres el recital poètic “Un tast de Maria Ibars”, preparat per l’alumnat i el professorat de l’IES Maria Ibars de Dénia, que enguany celebra els 50 anys. Segons Francés, “és una mostra més de l’arrelament dels versos ibarsians al poble, la terra i la mar que sempre va estimar”.

La jornada del dissabte s’obrirà amb una conversa al voltant de la producció literària de Maria Ibars i les rutes literàries, en la qual participaran els professors de Didàctica de la Llengua i la Literatura Julieta Torrents i Alexandre Bataller; després es durà a terme un diàleg sobre la poesia i la narrativa de l’autora, a càrrec dels escriptors M. Josep Escrivà, Emili Rodríguez-Bernabeu i Tomàs Llopis; en la cloenda participaran els escriptors Josep Piera i Maria Lacueva i el crític literari Antoni Prats, els quals faran un balanç sobre la trajectòria de Maria Ibars.

Exposició i noves investigacions

Finalment, es farà una visita guiada a l’exposició itinerant “Maria Ibars. Un paisatge de paraules. Escriure i viure a l’ombra del Montgó”, amb Rosa Seser i Carles Mulet, els comissaris de l’exposició que es va exhibir en el Centre d’Art L’Estació entre el 18 d’octubre i el 8 de desembre. “L’exposició resumeix molt bé la trajectòria biogràfica i literària de l’escriptora i ens acosta a unes dimensions abans desconegudes, començant per la mateixa imatge de Maria Ibars, de la qual només s’havia divulgat una única fotografia”, ha expressat M. Àngels Francés. Des de la posada en marxa, la mostra itinerant ha visitat una trentena de poblacions valencianes i està previst que en visite una vintena més fins al febrer del 2025.

M. Àngels Francés ha mostrat la satisfacció de la Comissió Maria Ibars per haver posat sota el focus la figura d’una escriptora que, gràcies a l’esforç dels estudiosos que participen en la jornada, ja gaudia d’un cert reconeixement en l’àmbit acadèmic, però que ara s’ha vist reforçat per nous estudis i edicions que pretenen posar-la, de nou, a l’abast del públic i de la crítica del segle XXI: “Pense que hem obert portes per a noves investigacions, ja que la recuperació de material inèdit i les troballes biobibliogràfiques, que seran digitalitzades i posades a l’abast dels investigadors interessats, dona peu a noves revisions i publicacions sobre l’obra de Maria Ibars”.